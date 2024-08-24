Дуда пошутил, что будет просить Украину не добивать отступающую армию РФ

Дуда пошутил, что будет просить Украину не добивать отступающую армию РФ3
- 24.08.2024, 18:22
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Зеленский ответил.
Во время визита в Киев в честь Дня независимости Украины, президент Польши Анджей Дуда пошутил, что будет просить украинского президента Владимира Зеленского не добивать российских солдат, которые будут бежать с украинской земли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.
Дуда подчеркнул, что если кто-то нападает на кого-то, он будет избит и будет иметь потери. И тот, кто не принимает это во внимание - неразумен.
«Если российским военным наконец-то позволят вернуться домой, и они начнут выходить из Украины, если будет так, что украинское войско будет тогда атаковать, то я первый позвоню президенту Зеленскому и скажу: «Не бомбите их, они уходят». Я могу обещать это российским солдатам», - сказал Дуда.
Президент Зеленский ответил, что в момент этого звонка может быть «занято».