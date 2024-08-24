Арина Соболенко попала в топ самых высокооплачиваемых теннисистов 2 24.08.2024, 18:29

Forbes оценил годовой доход спортсменки.

Forbes составил топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов мира — мужчин и женщин. В рейтинг попала и белорусская ракетка Арина Соболенко.

Ее доход за последний год Forbes оценил как 13,7 млн долларов: из них 6,7 млн долларов — зарплату на корте, 7 млн — доход от другой деятельности.

Выиграв в январе второй подряд титул чемпионки Australian Open, Соболенко пропустила Уимблдон из-за травмы плеча и решила пропустить Олимпийские игры, чтобы отдохнуть. Но она вернулась и выиграла Открытый чемпионат Цинциннати в августе. Спортсменка вернулась на 2-е место в одиночном рейтинге.

Помимо тенниса, Арина сотрудничает с сетью магазинов Oakberry (и встречается с ее владельцем бразильским бизнесменом Георгиосом Франгулисом) и брендом наушников Master & Dynamic.

В рейтинге Соболенко заняла 10 место.

Самым высокооплачиваемым теннисистом за год стал испанец Карлос Алькарас (доход за год — $42,3 млн), за ним — сербский игрок Новак Джокович ($37,2 млн). Третья строчка за американской теннисисткой Кори Гауфф ($27,1 млн). Первая ракетка мира полька Ига Свентек на четвертом месте с годовым доходом $26,7 млн.

Данные о доходах на корте — это призовые и бонусы за олимпийские медали, собранные за последние 12 месяцев, начиная с Открытого чемпионата США 2023 года, и округленные до ближайших 100 000 долларов. Оценки доходов не от тенниса делали на основании бесед с инсайдерами отрасли и отражают доход (округленный с точностью до 1 миллиона долларов) от рекламы, выступлений, лицензий и памятных вещей, а также денежные поступления от бизнеса.

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