В Италии после таинственного крушения яхты «британского Билла Гейтса» завели дело об убийстве 24.08.2024, 18:37

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Кого подозревают?

Итальянские власти начали расследование по делу о непредумышленном убийстве в связи с крушением суперяхты у берегов Сицилии, в результате которого погибли британский технологический магнат Майк Линч и еще шесть человек. Подробности сообщает CNN.

Прокурор Амброджо Картозио заявил, что, по предварительным данным следствия, причиной крушения стали не погодные условия, а действия экипажа и способ управления судном. Он подчеркнул, что расследование не направлено против конкретных лиц.

Картозио отметил, что рассматриваются различные версии: вина может лежать на капитане, всем экипаже или охране. Прокуратура завела дело «в отношении неустановленных лиц» по статьям о халатности, вызвавшей кораблекрушение, и непредумышленном убийстве.

Британское судно с 22 пассажирами и членами экипажа на борту затонуло в понедельник во время сильного шторма. За последние дни были обнаружены тела семи погибших. Последнее тело, предположительно 18-летней дочери Линча Ханны, было найдено в затонувшем судне в пятницу.

Среди погибших, по предварительным данным, директор Morgan Stanley International Джонатан Блумер с женой Джуди, известный американский адвокат Крис Морвилло с женой Недой и шеф-повар судна Рекальдо Томас.

Пять тел были обнаружены в одной каюте. Следователи предполагают, что люди могли искать оставшиеся воздушные карманы при погружении судна. Прокурор Раффаэле Каммарано сообщил, что погибшие, вероятно, спали во время шторма и поэтому не смогли спастись.

У следователей остается много нерешенных вопросов, в том числе о наличии черного ящика на борту. Каммарано подчеркнул, что крушение произошло внезапно, и для полного понимания ситуации необходимо поднять судно.

Генеральный директор The Italian Sea Group, компании-производителя яхты, Джованни Костантино назвал суперяхту «непотопляемой». Он утверждает, что парусные суда считаются «самыми безопасными».

Хотя точные причины крушения яхты Bayesian пока не установлены, есть предположение, что она могла столкнуться с водяным смерчем — одним из видов торнадо. Береговая охрана также сообщила, что яхта попала в торнадо, а в Европейской базе данных об опасных погодных явлениях зафиксирован водяной смерч во время кораблекрушения.

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