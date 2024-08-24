Путин лишил себя последнего козыря 24.08.2024, 18:45

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Глава Кремля «сдулся».

Чтобы не снимать массово российские войска с фронтов Украины, Путин ищет людей внутри страны и лучшее, что ему удалось придумать - перебросить в Курскую область бойцов, которые обслуживают ядерное оружие, сообщил экс-разведчик Сергей Жирнов.

Интервью Сергея Жирнова для Василия Голованова можно посмотреть на канале YouTube.

«Знаете, почему пропала ядерная риторика? Потому что, если когда-то был повод такой настоящий, то вот он в Курске. Получается, что до сих пор они просто трепали языком, так как знали, что это никогда не состоится. Они не верили, что Украина может выйти на границы 1991 года, отвоевать Крым. Когда они говорили о нападении НАТО, то понимали, что никакому НАТО ничего не нужно в Российской Федерации. Тут вдруг зашли на ее территорию, и если уж тебе надо применять, то вот здесь надо применять, а ядерное оружие, если применишь, то все, обратно это уже не отменишь, поэтому они все сдулись», - разъяснил ситуацию опытный разведчик.

Затем Сергей Жирнов озвучил неожиданную новость: «Более того. Вы не слышали, кого они собираются в Курск в окопы посылать? Поскольку некого посылать, они посылают теперь солдат и офицеров из этих самых космических сил. Это те самые солдаты и офицеры, которые должны были на кнопки ядерные нажимать, а их копать полнопрофильные окопы вокруг Курской АЭС и переходить речку Сейм отправили. Так что, когда серьезный момент наступил, тогда и выяснилось, что это пугалка была».

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