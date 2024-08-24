Как встречают освобожденных пленных в Украине и России: впечатляющая разница 24.08.2024, 18:59

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Поразительные кадры показали на видео.

В сети показали видео, демонстрирующее потрясающую разницу между тем, как встречают освобожденных из плена военнослужащих в Украине и в России. Видео составлено из кадров последнего обмена, в рамках которого 24 августа Украина обменяла 115 своих воинов на такое же количество российских срочников, попавших в плен за последние две недели в Курской области.

Пока украинцы, вернувшиеся на родную землю, поют гимн и обнимаются с побратимами, российских срочников выстроили возле автобуса на дороге, будто заключенных перед началом этапа. Видео показали в Telegram-канале проекта «Хочу жить».

«Как встречают вернувшихся из плена солдат в Украине и в России. Сразу видно, где встречают героев, а где расходный материал, который вскоре снова вернется на войну, чтобы там погибнуть», – отмечено в комментарии к видео.

Ролик скомпонован из кадров обмена пленными, произведенного при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов в День Независимости Украины 24 августа.

Сначала зритель видит освобожденных украинских воинов. Большинство из них на момент попадания в плен также проходили срочную службу. Они были захвачены российскими оккупантами свыше 2,5 лет назад, в первые месяцы полномасштабной агрессии РФ – во время оккупации россиянами Чернобыльской АЭС и пункта пропуска «Чонгар» на админгранице Херсонщины с оккупированным с 2014-го года Крымом, в ходе боев за Гостомель и другие населенные пункты Киевщины, при обороне Мариуполя и «Азовстали», на полях боестолкновений на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях.

Изможденные и исхудавшие, они во весь голос поют Гимн Украины, обнимаются с побратимами, держат флаги Украины и своих подразделений, в рядах которых с честью выполняли свой долг по защите родной земли. На свободной территории Украины их встречают представители Сил обороны, государственных органов власти, журналисты и соотечественники.

Совсем другая картинка предстает при просмотре кадров, снятых россиянами. На них молодые российские срочники. Никаких журналистов на этих видео не видно и близко. Россиян выстроили в длинные шеренги под автобусами, в которых их везли с обмена. Часть стоит к транспортным средствам спинами, часть же – повернута лицами к автобусам. Из «встречающих» видны лишь несколько человек в штатском, которые стоят перед бывшими пленными, как надзиратели перед заключенными. Не слышно ни российского гимна, ни приветственных слов, лишь разговоры срочников между собой, сливающиеся в сплошной гул.

«Обратите внимание, что Россия согласилась обменять только срочников, попавших в плен всего 2 недели назад в Курской области. На других своих солдат, уже сидящих в плену годами, им плевать. Возможно 18-19-летних пацанов будет проще отправить обратно на передовую «искупать вину», – предположили в «Хочу жить».

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