В ЖКХ озадачили белорусов штрафом за популярную привычку 24.08.2024, 19:07

Коммунальщики провели специальный рейд.

Березовское ЖКХ совместно с Санэпидемслужбой провели рейдовые мероприятия по дворам жильцов и напомнило горожанам о запрете на выброс крупногабаритного мусора в неустановленных местах. О нарушителях пообещали сообщать в РОВД.

«Граждане, которые самовольно вывозят старую мебель, устаревшую бытовую технику, сантехнику, строительный мусор и растительные отходы просто к мусорным контейнерам, как и те, кто оставляет бытовой мусор за пределами площадок для сбора ТБО, рискуют получить штраф», — напомнили в жилищном хозяйстве и подчеркнули, что нарушители фиксируют камеры видеонаблюдения.

В ходе рейда специалисты отметили, что нарушения встречаются почти на всех городских контейнерных площадках. Жильцы оставляют крупногабаритные отходы на площадках для ТКО, а мусор — за пределами площадок. А еще часто выбрасывают в контейнеры для раздельного сбора отходов посторонний мусор.

Среди «запрещенных» отходов на контейнерах площадках нашли ветхие ковры, старые матрасы и тюфяки, остекленные деревянные балконные рамы, доски и предметы мебели, которые, по словам сотрудников ЖКХ, некоторые жильцы оставляют на случай «а вдруг кому-то нужно». Весь этот мусор стоило отвезти на специально предназначенные для крупногабаритных отходов площадки, напомнили в ЖКХ.

К слову, вывезти крупногабаритные отходы (отслужившую мебель и технику) можно по заявительному принципу, обратившись в ЖКХ по месту жительства, либо сделать это самостоятельно. В каждом райцентре имеются специально предназначенные для этих отходов места.

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В ЖКХ напомнили, что за такое поведение будут привлекать жильцов к административной ответственности, которая прописана в КоАП РБ. За нарушения подобного рода для физлиц предусмотрен штраф до 30 базовых величин (1200 белорусских рублей). Нарушения фиксируются на камеры видеонаблюдения, установленные ЖКХ рядом с контейнерными площадками. Данные с фотоловушек, направляются с запросом в РОВД. Ведомство определяет нарушителей и выносит штраф.

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