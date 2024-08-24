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Гремели погремушками впустую

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  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 24.08.2024, 19:15
  • 1,992
Гремели погремушками впустую

Бесился в своем канале Медведев.

Сегодня состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «115 на 115». Мы приветствуем это событие.

Путинская омбудсвумен Москалькова говорит, что большинство российских военных попали в плен в Курской области. Насколько можно судить, большое число людей, вернувшихся в Россию – солдаты срочной службы.

Помните, как после начала операции ВСУ в Курской области понеслись крики «никаких переговоров». Бесился в своем канале Медведев. Потрясли погремушками, устали, успокоились, провели переговоры, договорились об обмене.

Причина понятна – желание путинцев устранить напряжение внутри нашей страны, возникшее в связи с попавшими в плен солдатами срочной службы.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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