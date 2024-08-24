Исландские археологи нашли таинственную фигурку из камня 24.08.2024, 19:22

Никто не знает, что это.

Недавно в Исландии археологи нашли небольшую фигурку, вырезанную из камня, которая датируется периодом между 940 и 1000 годами нашей эры. Считается, что этот артефакт, найденный во время раскопок в Сейдисфиордюре, изображает животное, но его точная принадлежность остается неопределенной, пишет LiveScience.

Фигурку с четырьмя ногами и отколотым ухом нашла археологическая команда из Antikva. Большинство членов команды предполагает, что фигурка является свиньей. Это логично, учитывая, что викинги держали свиней как домашний скот.

Однако некоторые члены группы считают, что это может быть медведь, несмотря на то, что эти животные не живут в Исландии. Интересно, что когда изображение фигурки появилось в интернете, многие считали, что это — исландская собака.

Рагнейур Траустадоттир, руководитель раскопок, выразила скептицизм относительно теории о собаке, ссылаясь на собственный опыт работы с этой породой. Она отметила, что морда фигурки не соответствует морде исландской собаки.

Раскопки, которые изначально должны были длиться всего два года, продолжаются уже пятый год из-за большого количества исторических находок. С 2020 года команда обнаружила артефакты, охватывающие более тысячелетнюю историю Исландии, в частности средневековые останки и могилы эпохи викингов. Среди важнейших — почти 100 игровых фигурок из настольной игры викингов под названием «hnefatafl», изготовленных из того же типа камня, что и новонайденная фигурка.

Когда раскопки приблизятся к завершению, основное внимание будет сосредоточено на анализе тысяч найденных артефактов. Это открытие добавляет еще один слой к богатому прошлому Исландии, предлагая представление о повседневной жизни ее первых жителей.

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