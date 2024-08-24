В Судже россияне создали тероборону и перешли на сторону ВСУ 1 24.08.2024, 19:29

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Местные мужчины поддержали украинскую армию.

В городе Суджа на Курщине появилась своя территориальная оборона. ее создали местные мужчины, которые не выехали из зоны боевых действий. Об этом «Громадському» рассказали бойцы ВСУ, которые сейчас находятся в РФ.

Бойцы говорят, что, увидев украинские флаги местные жители очень напугались, потому что ожидали, что их всех расстреляют. Вместо этого их успокоили, дали воды и приказали пройти в укрытие.

«Мы зашли, начали зачищать улицы и подвалы. Воды дали. Жаль — бабушки, дедушки, была одна из Харькова, ее дом россияне КАБами ударили. В одном из дворов гражданская семья вышла, боялись, чтобы мы их не трогали, чтобы они живы были. Я их успокоил, сказал, чтобы взяли теплые вещи, еду и спустились в подвал», — рассказывают украинские защитники.

Украинские бойцы также говорят, что местные мужчины, которые остались в зоне боевых действий в Курской области организовали территориальную оборону и наладили сотрудничество с ВСУ.

«В Курской области организовалась своя ТРО, работают с нами. Многие ребята перешли на нашу сторону. Я думаю, они давно это планировали, им надо было поддать мотивации, но не было чем. Люди здесь и рады бы уехать в Украину, потому что многие имеют там родственников», — рассказывают бойцы.

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