Зеленский рассказал о планах РФ, сорванных наступлением на Курск 1 24.08.2024, 19:37

Украина нанесла превентивный удар.

Наступление украинских военных на Курском направлении стало превентивным ударом. Об этом официально заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по случаю Дня Независимости Украины.

Он отметил, что у РФ действительно были планы по оккупации Сумской области и Сум. Именно наступление на Курск сорвало планы врага.

«Превентивный удар, и наша операция выполнила эту задачу. Мы предотвратили окружение нашей части Сумской области и желание оккупировать столицу региона, город Сумы. Кто-то сейчас говорит о буферной зоне, кто-то говорил о том, что мы разыгрываем карту для диалога. Какого диалога? Этот кто-то это был Путин. Мы не разыгрываем никакие карты», - сказал Зеленский.

Он не отрицает, что операция в Курской области является сложной. В то же время президент акцентирует внимание на том, что операция идет по плану и уже даже приносит свои плоды.

«Есть несколько результатов этой операции, но не все могу говорить. Прежде всего - это обменный фонд. Он пополняется, это позитив. Что касается всех целей операции, мы верим, что они будут достигнуты. Их больше, чем те, о которых я вам сказал публично», - добавил он.

Также Зеленский подчеркнул, что для Путина дороже оккупация украинских земель, чем защита собственных территорий и своего же населения.

«И я очень рад, что все о чем я говорил партнерам, мы на практике сейчас это показали. Он до сих пор думает, как удержать захваченные территории, и не думает, как правильно защищать своих людей. Он бомбит сейчас свои села. Просто браво! Просто, кроме аплодисментов, нет никакой реакции. Просто браво! Его люди там говорят, они в шоке, что они верили в этого демона. Просто вы поймете, какое лицо он сейчас показывает своему обществу. Нашим ребятам надо держаться, они молодцы», - сказал Зеленский.

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