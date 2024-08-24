Путин впервые встретился с обманувшим его Герасимовым 1 24.08.2024, 19:59

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Начальник Генштаба РФ не выполнил обещания выгнать ВСУ из-под Курска.

Президент РФ Владимир Путин встретился с командованием Объединенной группировки войск и заслушал доклады о противодействии вторжению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область, сообщает пресс-служба Кремля.

«Путин провел встречу с руководством Объединенной группировки войск и принял доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского о противодействии вторгшимся на территорию Курской области силам противника и принятым мерам по их уничтожению», — говорится в сообщении.

Глава государства также заслушал доклады командующих группировками войск об оперативной обстановке на вверенных им направлениях.

На последнем совещании по ситуации в Курской области Путин требовал «выдавить противника» с российских территорий, обвинял Запад в случившемся, а также обещал дать «достойный ответ» ВСУ, которые к тому моменту уже продвинулись на 25 км от границы. Он также заверял, что все цели Киева провалились: темпы наступления российских сил в Донбассе, по словам президента, увеличились в полтора раза, а российское общество не поддалось на попытки посеять «раздор». При этом Путин ни разу не назвал происходящее «вторжением», а вместо этого использовал слова «события», «положение» и «контртеррористическая ситуация».

По данным Bloomberg, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов знал о подготовке вторжения от разведки, но проигнорировал информацию и не стал докладывать о ней президенту. Как обращал внимание журналист «Новой газеты» Валерий Ширяев, на заседании Совбеза 7 августа Герасимов заявил, что на территорию России вошли около 1 тыс. солдат ВСУ, хотя уже на тот момент многие военкоры телевидения и связанных с Минобороны изданий называли большее их количество.

Герасимов пообещал президенту, что армия Украины будет отброшена за пределы России. Генерал рассказал, что подразделения ВСУ «численностью до 1000 человек» начали наступать в 5:30 утра 6 августа «с целью захвата участка Суджанского района». В тот момент он также заверил, что продвижение ВСУ «вглубь территории на Курском направлении остановлено».

Информация об «остановке» продвижения украинских военных вглубь России, впрочем, тоже оказалась недостоверной: ВСУ после этого взяли еще около 10 населенных пунктов и газоизмерительную станцию «Суджа», через которую российский газ качается в Европу. В плен попали десятки российских военных, в том числе солдаты-срочники. 9 августа на территории Курской, а также Белгородской и Брянской областей был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Атака ВСУ на Курскую область повергла российское руководство в шок и заставила Путина «нервничать, рассказывали ранее источники (The Moscow Times https://www.moscowtimes.ru/2024/08/24/putin-vpervie-vstretilsya-sgerasimovim-posle-obeschaniya-generalov-vignat-vsu-iz-pod-kurska-a140229) из числа действующих чиновников Кремля правительства. По словам одного из них, настолько мрачным Путина не видели с осени 2022 года, когда российская армия была вынуждена оставить Херсон. Курский провал может негативно сказать на карьере Герасимова, говорил другой источник The Moscow Times.

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