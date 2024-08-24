Огни добра Anti-Colorados, Defence-Line

24.08.2024, 20:06

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Сюжет получил продолжение.

Я слышу: «Ростовчне, вылетаю!».

Как уже было сказано ранее, из Кремля прессе пришло ценное указание по поводу того, что надо постепенно снижать градус обсуждения событий в Курской области и тем самым, приучать публику к новой реальности. Лозунгом этой компании является популярная в их академической среде присказка: «один раз – не ****рас». Многие уже заметили, что в отношении Курска, Путин повторяет свою старую тактику, именно: она утонула. Но насколько можно понять, примерно то же самое происходит и с нефтебазой Кавказ, в ростовской области.

Как хорошо известно, пожар там продолжается уже практически неделю. Горит хорошо, бодро, чтобы наблюдатели не засыпали, время от времени взрываются все новые емкости. А как только такое происходит, то желающих снять это на видео становится просто огромное количество. Сеть завалена видео такого плана. Те, кто поближе, снимают гигантские огненные грибы, а кто подальше – длинный шлейф дыма, который растянулся более чем на 100 км.

Теперь на это смотрят как на извержение вулкана, в том смысле, что сделать с этим ничего невозможно, и когда все закончится – никому неизвестно. Можно только снимать видосы и комментировать качество воздуха в округе. Но как известно, конфигурация ружья и стенки всегда приводит к выстрелу в последнем акте и потому здесь тоже произошло нечто подобное. Пока горели сами цистерны, все это имело достаточно локальный характер и прямо касалось только тех пожарных, которые приняли участие в конкурсе барбекью, а посторонних зрителей это коснулась только неприятным запахом, но вот все изменилось.

Сюжет получил продолжение, а пожар – серьезное расширение. Уже трудно сказать, как оно случилось, но постепенно пожар вышел за пределы нефтебазы и шагнул в близлежащие степи. Видимо, искры или что-то горящие, было поднято пламенем на нефтебазе и пролетая над ближайшим населенным пунктом, с подозрительным названием Пролетарское, выпало непосредственно на этот населенный пункт. Видимо, пожар как-то решил воплотить в жизнь, старый Ленинский принцип «пролетарий всех стран – соединяйтесь». В общем, поселок загорелся. Теперь там пылают дома и другие хозяйственные постройки. Местные жители бьются в истерике, но это все потому, что они живут в параллельной реальности.

И действительно, они говорят, делают и вообще живут как-то так, что не понимают суть происходящего. Взять хотя бы название этого поселка – Пролетарское. Если люди спокойно живут в поселке с таким паскудным названием, то они смирились с тем, что поставили на себе клейму пролетариев. А как известно, пролетарий это тот, кто не имеет имущества. И вот пожар как раз и лишил их имущества, максимально приблизив к названию того места, где они жили свою жизнь.

Пролетарий должны быть пролетариями и нечего развешивать сопли. Хотели так жить – живите. Хотели войны – берите. Не наелись величием – идите к бочкам и становитесь великими. Но нет, они хотели жить в Пролетарском не как пролетарий, видеть войну только по телевизору, а собственным величием – только хвастаться. И вот приветливый огонек расставил все по своим местам.

Сейчас лапти пишут о том, что все произошло несколько по-другому. Якобы, от пожара на нефтебазе загорелся камыш, от него загорелась сухая трава, а уже от нее – загорелись дома населенного пункта. Про сухую траву – сильно сказано, поскольку несколько раз подряд такая трава горела в районе мыса Фиолент, в Севастополе, а также возле Евпатории и Джанкоя. И что характерно, каждый раз вместе с травой сгорали комплексы ПВО и особо ценная аппаратура связи. Но там не было камыша, а здесь он присутствует. Такая хитрая цепочка воспламенений имеет аналогию со старой песней про маркизу, где было рассказано как сгорело ее поместье. А тем временем, из окон домов областного центра – Ростова-на-Дону, этой ночью открывалось картина, изображенная на заглавном фото.

А прямо сейчас происходят мероприятия по обобщению опыта тушения пожара на нефтебазе Кавказ. Очевидно, что в ближайшее время этот опыт будет очень востребованным и не только в ростовской области. Некоторые итоги уже известны. Так например, в подобных случаях совершенно бесполезными становятся пожарные машины. Никакого толку не было и от пожарного поезда. Пожарные самолеты покружили над местом и улетели. Правительство решило зайти по тяжелому и отправило к месту пожара иконы и мощи, над которыми были произнесены жестокие молитвы, в извращенной форме, но и это не прекратило пожар.

А насколько можно понять, на нефтебазе еще есть чему гореть, и потому сейчас рассматриваются два варианта ликвидации чрезвычайного происшествия. Первый из них – привезти к месту событий фуражку и кальсоны Гитлера, как важные и сильные реликвии. Выставив их определенным образом, планируется прочитать заклинание либо «одна нация, один фюрер, один рейх», либо «крэкс фэкс пэкс». Для последнего варианта, кроме реликвии, институт международных отношений, который находятся под покровительством ведомства Лаврова, готовит соответствующее количество крэкса. С аргентинской мукой проблем нет, а вот второй компонент препарата должны подвезти товарищи из Талибана.

Если с реликвиями Гитлера не сложится, то в таком случае будет использовано последнее средство – личные кальсоны самого прутина, причем – тех далеких времен, когда за ним еще не носили чемоданы, а потому – на реликвиях остались следы его испуга. Кроме того, какие-то реликвии грозилась предоставить мадам Кабаева. По слухам, это какие-то спортивные снаряды из художественной гимнастики. Якобы, речь идет об особого сорта булавах, которыми она занималась вместе с путиным, но это – не точно. А тем временем, институт канонической физики, местной академии наук, делает срочные расчеты, согласно которым пожар просто обязан потухнуть насовсем.

По аэродрому

Что касается скоротечного, но громкого пожара на аэродроме в Мариновке, то оттуда постепенно доходят некоторые детали именно по самолетам. Сначала речь шла о том, что испортился один фронтовой бомбардировщик Су-34, потом прошла информация о двух самолетах такого типа. Чуть позже появились фотографии ангаров, пораженных взрывами, и они явно были не пустыми. В них находилась нечто бесформенная. Вряд ли можно предположить, что командир базы по поводу этих ангаров решил поступить в стиле Карабаса-Барабаса: а в них мы будем бросать кости.

То есть, вряд ли в них хранили мусор. Если бы не эти фото, так неудачно выхватившие ангары, то эта тема даже не поднималась бы, но пришлось реагировать и сказать о том, что в тех ангарах стояли поломанные самолеты. Якобы, их туда поместили для того, чтобы они не видели как летают исправные самолеты, и чтобы им не было грустно. Так что под удар попали все равно не работающие машины, и печалиться тут не о чем. Ну что же, пусть так и будет. Наверное, на авиабазе Оленья или Энгельс, тоже имеется какое-то количество не работающих самолетов, которых тоже не будет жалко…

Anti-Colorados, Defence-Line

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