Погода в последнюю неделю лета порадует белорусов 24.08.2024, 20:14

Шорты рано прятать.

На следующей неделе будет преимущественно без дождей, а среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 5—7°C, что для конца лета можно считать подарком природы. Об этом рассказал синоптик Дмитрий Рябов на ОНТ.

В начале недели на погоду окажет влияние антициклон с центром над Балтийским морем, он принесет переменную облачность, без существенных дождей. В утренние часы местами туман. Ветер северный, северо-восточный, умеренный. Влажность до 60%. Ночью от +13 до + 18°C, в дневные часы в понедельник +27…+33°C, во вторник +28…+34°C.

В середине недели сохранится влияние антициклона. Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточных направлений, умеренный. Ночью и утром местами туман. Влажность до 70%. Температура ночью от +12 до +17°C. Днем в среду от +26°C в Витебске до +34°C в Гомеле.

И, предварительно, в начале второй половины недели метеоусловия существенно не изменятся. По-прежнему без дождей. Влажность до 60%. Под утро местами туман. Ветер восточной четверти, умеренный. Ночью +12 …+17°C. Днем в четверг от + 27°C по северу до +34°C по юго-востоку, в пятницу +25 …+31°C.

В выходные — переменная облачность, обойдется без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, видимость до полукилометра. Ветер восточной четверти, умеренный. Влажность до 7%. Ночью +13…+17°C, в середине дня в субботу от +26 до +32°C, в воскресенье, в первый день осени, +23…+29°C.

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