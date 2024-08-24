ГУР устроило «праздничную» кибератаку на ВПК России 24.08.2024, 20:21

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Поражены важные объекты.

ГУР «празднично» атаковало российских провайдеров. В результате атаки были заблокированы десятки ресурсов промышленных объектов в Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

В День независимости специалисты ГУР МОУ вместе с украинским киберсообществом совершили масштабную атаку на российские провайдеры мобильной связи и интернета, а также на информационные ресурсы и облачные хранилища крупных промышленных объектов РФ, обеспечивающих работу ВПК государства-агрессора.

По данным источников в военной разведке, пользователи в России массово жалуются на сбои работы провайдера цифровых услуг «Ростелеком», сетуют на отсутствие подключения к интернету у мобильных операторов «MTC» и «Билайн», сетуют на «Яндекс», ведь не работает «Яндекс».Почта», «Яндекс.Эда» и «Яндекс.Такси».

Источники отмечают, что все атакованные российские ресурсы поддерживают и финансируют войну против Украины.

Кроме этого мощного киберудара подверглись десятки ресурсов крупных промышленных объектов РФ, обеспечивающих работу ВПК государства-террористки.

В частности, была атакована сетевая инфраструктура:

автозавода «Чайка-сервис» (производит специальную технику для российских силовых ведомств),

ООО «Контур-НИИРС» (производит специальное оборудование для самолетов и вертолетов),

ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» (поставляет технические и программные средства, серверы, процессоры и т.п.).

Более того, также были атакованы облачные и файловые хранилища интернет-провайдера «Mail.ru», VDSina, интернет-провайдера «Квидекс», ООО «Национальные кабельные сети», ПАО «Центральный телеграф».

Кроме того, поражены еще по меньшей мере два десятка ресурсов компаний-производителей светового оборудования, дизельных станций, хостинг-провайдеров, изделий баллистической защиты.

В результате кибератаки поражены по меньшей мере

33 сервера;

283 служебных ПЭВМ промышленных объектов;

уничтожено 15 облачных и файловых хранилищ;

ликвидирован 21 вебсайт.

Общий объем уничтоженной информации – около 70 терабайтов. В то же время, на месте уничтоженных вебресурсов, украинские хакеры оставили «заглушки» с агитационным содержанием в поддержку победных действий Украины.

«Это очередной киберпривет жителям болот. Еще непременно увидимся. С Днем Независимости Украины!», - говорилось в «открытке».

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