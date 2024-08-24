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«Царь» уже недееспособен

  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 24.08.2024, 20:37
«Царь» уже недееспособен

Не государство, а королевство кривых зеркал.

В Волгоградской колонии ИК-19 произошел новый бунт исламских фанатиков.

Все по ростовскому шаблону: захват сотрудников ФСИН в заложники, радикальные лозунги и резня.

Как мы неоднократно писали: умный учится на чужих ошибках, дурак на своих, путинский режим не обучаем.

Даже после произошедшего в июне, в российских колониях продолжили практику «зеленых зон» и за деньги передавали радикалам все, что они заказывали. От флагов с запрещенной символики до ножей.

Изменится ли что-нибудь теперь? Нет.

«Снаряд дважды в одну воронку не попадает, а уж третий раз ну точно никак» — решат во ФСИН и продолжат зарабатывать на диаспорах.

И вот так в путинской РФ абсолютно все.

Рыба гниет с головы. Что уж пенять на плохих бояр, если «хороший» Царь недееспособен и сам не ведает, что творит.

Ну ничего, сейчас очередных независимых журналистов признают «экстремистами», а мирных демонстрантов «террористами» и заживем.

Не государство, а королевство кривых зеркал.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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