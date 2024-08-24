«Царь» уже недееспособен
- Телеграм-канал «Запретное мнение»
- 24.08.2024, 20:37
Не государство, а королевство кривых зеркал.
В Волгоградской колонии ИК-19 произошел новый бунт исламских фанатиков.
Все по ростовскому шаблону: захват сотрудников ФСИН в заложники, радикальные лозунги и резня.
Как мы неоднократно писали: умный учится на чужих ошибках, дурак на своих, путинский режим не обучаем.
Даже после произошедшего в июне, в российских колониях продолжили практику «зеленых зон» и за деньги передавали радикалам все, что они заказывали. От флагов с запрещенной символики до ножей.
Изменится ли что-нибудь теперь? Нет.
«Снаряд дважды в одну воронку не попадает, а уж третий раз ну точно никак» — решат во ФСИН и продолжат зарабатывать на диаспорах.
И вот так в путинской РФ абсолютно все.
Рыба гниет с головы. Что уж пенять на плохих бояр, если «хороший» Царь недееспособен и сам не ведает, что творит.
Ну ничего, сейчас очередных независимых журналистов признают «экстремистами», а мирных демонстрантов «террористами» и заживем.
Не государство, а королевство кривых зеркал.
Телеграм-канал «Запретное мнение»