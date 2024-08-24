Тайны «дома балерин» в Минске, где квартиры стоят более $100 тысяч 1 24.08.2024, 20:59

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На этом месте еще в 1920-е был бурлящий Троицкий рынок.

«Домом балерин» называют дом №5, что по улице Алоизы Пашкевич в столице. Небольшой четырехэтажный дом стал монументальным фоном Большого театра, пишет «Комсомольская правда».

Квартиры стоят более 100 тысяч долларов

В этом доме всего лишь 27 квартир, и поэтому в продаже они бывают не часто. В прошлом году выставляли 5-комнатную квартиру, бывшую коммуналку, общей площадью более 100 кв. м. Она стоила около 185 тысяч долларов по курсу.

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Сейчас в продаже двухкомнатные квартиры. Одна из них почти 58 кв. м общей площади (жилой — 45,5 кв. м). Гостиная и кухня совмещены, а в ванной есть окно. В квартире сделан хороший ремонт, ее стоимость — 570 тысяч рублей (около 180 тысяч долларов).

Еще одна двухкомнатная квартира с отличным ремонтом площадью 56,3 кв. м (жилая — 40,8 кв. м) выставлена за 399 тысяч рублей (около 126 тысяч долларов).

На месте дома был Троицкий рынок

На том месте, где стоит дом и театр, еще в 1920-е был бурлящий Троицкий рынок. Но базар там закрыли и начали строительство современных зданий: жилых домов, а потом и Большого театра, который создан по проекту архитектора Иосифа Лангбарда.

Нынешний дом №5 сначала построили на 12 квартир, а в 1935-м пристроили третий подъезд. Театр тогда еще только возводили, а открыли его в 1939-м.

Во время войны дом был частично разрушен. Но его не снесли, так как жилищный вопрос стоял очень остро, а восстановили уже в стиле советского неоклассицизма, который тогда был в моде. Дом был сдан для работников Большого театра.

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Из-за дефицита чугуна в доме долгое время не было ванн. Вплоть до 70-х годов жители были вынуждены ходить в баню. Собственные ванные комнаты жильцы стали возводить вместо печек на кухнях. Так как собственникам приходилось делать выбор между полноценным санузлом и вместительной кухней, последние во многих квартирах получились совсем небольшими.

Бася Карпилова выступала на сцене с живой козой

В доме жили многие знаменитые артисты, которым зрители аплодировали на спектаклях Большого театра.

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Балерина Бася Карпилова (девичья фамилия Розенблат) до войны служила в Московском музыкальном театре им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, а во время войны выступала в составе фронтовых бригад. После победы приняла приглашение переехать в Минск. В 1949 году Бася вышла замуж за Виктора Карпилова — белорусского телережиссера. На сцене Большого театра балерина танцевала все ведущие партии в репертуаре.

Интересно, что сразу после освобождения Минска артисты жили в театре. И Бася с семьей тоже. А одна из соседних комнат была передана козе. Дело в том, что в балете «Эсмеральда» главная героиня в одном из эпизодов выходит на сцену с козой.

В плеяде звезд, прибывших в театр после освобождения Беларуси, была и балерина Нина Младинская. Девушка из дворянской семьи до революции окончила Петроградское хореографическое училище, училась у великих, тех, кого называют основателями русского балета.

В Минск Нина приехала, когда ей было уже 42 года, но еще 10 лет выступала на сцене.

Заслуженная артистка БССР исполняла ведущие партии, а после увольнения из театра стала преподавателем, которую ученики вспоминают с благодарностью.

Жил в этом доме и легендарный Семен Дречин, народный артист БССР. Он родился в 1915-м и работал в театре со дня его основания. Дречин — первый ведущий танцовщик Большого театра. Он прошел путь от мастера сцены до балетмейстера.

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