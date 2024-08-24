Уничтожение большого склада боеприпасов в Воронежской области РФ показали со спутника

Уничтожение большого склада боеприпасов в Воронежской области РФ показали со спутника1
- 24.08.2024, 21:30
- 3,146
Пожар продолжается до сих пор.
В сети появился спутниковый снимок склада боеприпасов в Воронежской области, который был уничтожен сегодня ночью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост журналиста Кирилла Овсяного в соцсети Х (бывший Twitter).
Комментируя снимок, Овсяный уточнил, что кадры сделаны с места, где вероятно, располагались склады в Острогорожском районе Воронежской области России.
«Пожар продолжается до сих пор. Вот сравнение снимков от 31 июля и 24 августа», - добавил журналист.
Сегодня ночью, 24 августа, украинские разведчики (подорвали большой склад боеприпасов в Воронежской области России https://charter97.org/ru/news/2024/8/24/608025/). Информацию официально подтвердило ГУР МО Украины.