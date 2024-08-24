ВСУ атаковали аэропорт Белгорода 24.08.2024, 21:45

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Дрон влетел в здание командно-диспетчерского пункта и взорвался.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили беспилотником по аэропорту в Белгороде, пишет Baza.

Атака произошла утром 23 августа. Дрон влетел в здание командно-диспетчерского пункта и взорвался, в результате инцидента была незначительно повреждена обшивка и разбиты окна.

После прилета беспилотника, сотрудников воздушной гавани эвакуировали, а на место вызвали взрывотехников ФСБ. Никто не пострадал.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские беспилотники атаковали восемь населенных пунктов. Повреждения получили несколько домов и хозяйственных построек, автомобилей и фасадов. Пострадали три человека.

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