«Резко развернулся и начал бежать на нас» 24.08.2024, 21:52

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На двух белорусок напал неадекватный незнакомец.

В неприятную и опасную ситуацию попала читательница «Зеркала» в Вильнюсе. Белоруска Лизавета и ее подруга вечером в центре города столкнулись с нападением незнакомца. Делом уже занимается полиция. Подробности девушка рассказала редакции портала.

— Вчера на нас с подругой в Вильнюсе напал мужчина и побил, — говорит Лиза.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 23 августа, на оживленной улице Basanavičius в районе перекрестка с Algirdo. Это совсем недалеко от самого центра литовской столицы.

— Мы с подругой шли из центра города, чтобы вызвать такси домой. Мы шли вдвоем, не были пьяные, улица освещенная, там были машины и люди.

У остановки Algirdo они заметили идущего навстречу мужчину в синей куртке и джинсах.

— Проходя мимо, он начал трогать мою подругу за руку и спросил по-английски, говорит ли она на английском или литовском. Мы его попросили не трогать нас и пошли дальше.

Девушки стали переходить улицу и остановились на островке безопасности посередине дороги, так как загорелся красный сигнал светофора.

— Я повернула голову и увидела, что этот мужчина в 100 метрах от нас за остановкой резко развернулся и начал бежать на нас по проезжей части. На светофоре тогда была машина. Он добежал и стал нас толкать, пихать и орать на английском: «Не трогать вас! Не трогать вас» (передразнивал фразу, которую ему чуть раньше сказали девушки. — Прим. ред.)

— Моя подруга начала кричать и побежала к машинам на перекрестке, но никто не вышел и не помог, все просто поехали на зеленый, — продолжает Лиза. — А я остолбенела от страха и просто стояла на дороге. Пока он на меня орал и говорил: «Хочешь еще? Давай, беги!». А люди вообще не реагировали. Потом загорелся зеленый и я перебежала назад, откуда мы пришли. Сняла его на камеру, он уходил в центр вдоль улицы.

Девушка вспоминает, что от ужаса даже не смогла воспользоваться средством самозащиты, хотя оно у нее было.

— У меня есть баллончик газовый, я знаю, как им надо пользоваться, но в тот момент я очень боялась: промажу — и он меня там изобьет.

Сразу после ухода мужчины подруги вызвали полицию.

— Нам помог только один литовец. Он был в наушниках и не видел происшествие, но услышал крик, дождался с нами полиции и успокаивал.

Полицейские приехали спустя 20 минут и предложили девушкам либо ехать в отделение и писать заявление там, что с учетом вызова переводчика затянется на три-четыре часа, либо отправляться домой и подать заявление онлайн. В любом случае полицейские обещали начать розыск нападавшего немедленно и позвонить, как только найдут. Но с тех пор с девушками не связывались.

— С нами общалась женщина-полицейская, она спросила, зачем мы так поздно ходим, меня это немного напрягло. Но она обещала, что будут искать нападавшего и камеры посмотрят, камеры там были, — рассказала Лиза.

Она добавила, что сейчас они с подругой ищут юридическую помощь, чтобы правильно заполнить заявление и узнать, какие права и возможности в такой ситуации у них есть в Литве. Белоруска надеется, что распространение информации поможет найти нападавшего, а другим женщинам поможет узнать, как вести себя в таких ситуациях.

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