Здоровый сон: семь ошибок, которые большинство совершают перед засыпанием 24.08.2024, 22:07

1,372

От этих привычек лучше отказаться.

Исследования показывают, что недостаточный сон может стать препятствием на пути к идеальной фигуре – на 55%! Но потерять вес не единственная польза от должного отдыха: сон в пределах 7-8 часов помогает улучшить память, снизить уровень воспаления, стресса, улучшить иммунитет и даже снизить риски серьезных заболеваний.

Однако многие из нас имеют привычки, негативно влияющие на качество сна. Некоторые настолько привычны, что трудно поверить в их вред здоровью. Издание eatthis.com рассказывает о 7 привычках перед сном, от которых лучше отказаться, чтобы улучшить свое самочувствие.

Засиживаетесь допоздна

Дополнительные часы поздней ночи могут показаться полезными для выполнения дел, но они губительны для здоровья. Чем меньше вы спите, тем больше вероятность влечения к калорийной пище, и тем выше уровень кортизола, гормона, способствующего накоплению жира.

Диетолог Изабель Смит объясняет: «Когда мы не высыпаемся, гормоны голода выходят из строя, что может повлиять на способность тела распознавать голод и определять, когда прекращать сжигать калории».

Спите на диване

Такая привычка может нарушить ночной сон. Просыпаясь посреди ночи и переходя в постель, вы нарушаете стабильный сон, что приводит к повышенной выработке гормона голода – грелина, который заставляет нас есть, даже когда организм не нуждается в пище.

Сидите в гаджетах перед сном

Читать полезно, но лучше выбирать книгу, а не гаджет. Исследования показывают, что чем больше электроники в спальне, тем больше вероятность набора веса. Свет экрана может нарушать качество сна и создавать плохие привычки.

Держите воду на тумбочке

Казалось бы, вода – это здорово. Но выпивая ее перед сном, вы рискуете проснуться посреди ночи для визита в туалет. Это может нарушить длительный и глубокий сон, что негативно влияет на восстановление и способствует набору веса.

Едите в постели

Перекусы в постели не только пачкают простыни, но и мешают телу отдыхать. Если вы ложитесь спать сытыми, ваш организм занят перевариванием пищи, а не восстановлением, что снижает качество сна.

Любите теплые простыни

Уют может помешать качественному сну. Исследования показывают, что сон в прохладной комнате способствует не только более быстрому засыпанию, но и сжиганию жира. Холод активирует запасы коричневого жира, помогающего организму согреться за счет сжигания калорий.

Шоколад на ночь

Шоколад может быть вкусным, но не перед сном. Хотя темный шоколад богат антиоксидантами, он также содержит кофеин, что может помешать вам хорошо выспаться.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com