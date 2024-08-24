«Патрушев предупреждал Путина» 24.08.2024, 22:23

Доброволец сказал, сколько нужно бойцов для успешного похода на Москву.

Российский доброволец из Легиона «Свобода России» с позывным Цезарь назвал точное число добровольцев, которых будет достаточно, чтобы идти на Москву.

Цезарь высказал свое мнение о рейде Пригожина на Москву: «О подготовке мятежа было известно еще за полгода. Патрушев предупреждал Путина еще за год, что ситуация, когда в одной стране две армии (одна государственная, а другая — частная) приведет однозначно к мятежу. Тем более, что Пригожин почувствовал вкус успеха. Не будем говорить, какой ценой эти успехи были достигнуты, но он был единственным, кто показывал результат».

Об этом Цезарь рассказал во время общения с юристом Марком Фейгиным на канале YouTube.

Марк Фейгин спросил у Цезаря, какое нужно количество людей, вооруженных и экипированных, чтобы организовать поход на Москву. На что российский доброволец ответил так: «Мы сейчас входим в область проецирования или планирования будущего».

Правовед перебил своего собеседника и объяснил, почему так важно знать хоть приблизительно, какое число бойцов требуется для осуществления попытки смены власти в Кремле военным путем: «А вдруг нас кто-то сейчас смотрит и говорит: «У нас есть тысяча штыков. Этого мало».

На это боец Легиона «Свобода России» отреагировал так: «Десять тысяч штыков — это вполне себе достаточно для старта. Это вполне себе, как говорят в спорте, серьезная заявка на победу».

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