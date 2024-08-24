За что белорусам могут аннулировать шенгенскую визу? 1 24.08.2024, 22:31

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И отправить в «визовый карантин».

Недавно белорусы, которые ехали автобусом в Испанию, попали в сложную ситуацию. Они имели шенгенские визы, выданные Грецией, и когда их автобус остановили в Германии, то часть туристов отправили в Беларусь за нарушение визовых правил. Какие правила важно знать, чтобы визу не аннулировали и впоследствии выдали новую?

«Смартпресс» объясняет, за что могут отправить в «визовый карантин».

За нарушение визовых правил. Например, если виза была выдана одним государством, а путешественник отправился в другую страну.

Еще одно нарушение — нарушение правила 90/180. То есть вы в общей сложности находились на территории стран Шенгена более 90 дней в течение полугода.

Также одно из наиболее распространенных визовых нарушений — просроченная виза. Просроченной считается виза, у которой завершился срок действия до тех пор, как человек пересек границу, даже если счет идет на минуты. Если это произошло вследствие форс-мажорной ситуации (болезнь, отмена рейса), то позаботьтесь о документальном подтверждении. Например, справка из больницы или уведомление авиаперевозчика.

Наказания могут быть разными в зависимости от нарушения, причины и, в случае просроченной визы, количества дней. В любом случае, информация о нарушении будет внесена в базу данных (база SIS), доступ к которой есть в миграционных и посольских органах государств ЕС.

Чаще всего для нарушителей визового режима вводят «визовый карантин». В течение определенного срока просто не откроют следующую шенгенскую визу. Срок такого карантина может длиться до 5 лет.

Также может быть назначен штраф. Решение о его размере принимает пограничный офицер, учитывая все факторы нарушения. Он может колебаться от 100 до 4000 евро.

Еще одна мера наказания — депортация.

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