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Белорус познакомился онлайн и потерял почти 21 тысячу евро

  • 24.08.2024, 22:47
Белорус познакомился онлайн и потерял почти 21 тысячу евро

На «романтический» крючок попадаются не только дамы.

В Браславе расследуют случай крупного мошенничества, жертвой которого стал 27-летний местный житель. По данным следствия, мужчина лишился более 20,5 тысяч евро и 480 долларов в результате онлайн-аферы. Подробности сообщает Следственный комитет.

История началась в мае 2023 года, когда потерпевшему написала незнакомка в мессенджере. В ходе общения, узнав о его интересе к инвестициям, девушка сразу предложила помощь «знакомого», который якобы мог помочь заработать без вложений через онлайн-биржу.

Следуя инструкциям псевдокуратора, мужчина зарегистрировался на указанном интернет-ресурсе и начал перечислять деньги на брокерский счет. В своем аккаунте он видел, как растет баланс, что вдохновляло его на дальнейшие вложения.

К декабрю 2023 года, согласно данным сайта, его заработок якобы достиг 138 тысяч долларов США. Когда потерпевший решил вывести средства, мошенники потребовали дополнительные платежи. Под предлогами уплаты тарифа, получения «федеральной печати» и брокерского подключения мужчина перевел еще 11,5 тыс. евро.

Подозрения возникли только после того, как общая сумма потерь превысила 20 тысяч евро, а злоумышленники перестали выходить на связь. Изучив отзывы о брокерской фирме, потерпевший обнаружил преимущественно негативные комментарии и упоминания о мошенническом характере организации.

Браславский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере).

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