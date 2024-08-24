Зеленский о Путине: Россияне в шоке, что верили в этого демона 24.08.2024, 23:00

Владимир Зеленский

Диктатор бомбит собственные населенные пункты.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в настоящее время российский диктатор Владимир Путин бомбит свои села, а жители Курской области в шоке от того, что они верили в этого «демона».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава украинского государства сказал на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.

«Он бомбит сейчас свои села. Просто браво (с этими словами Зеленский аплодирует - УНИАН). Просто, кроме аплодисментов, нет никакой реакции. Просто браво. Его люди там говорят: они в шоке, что они верили в этого демона», - подчеркнул Зеленский.

Глава украинского государства добавил, что надо понимать, какое лицо Путин показывает своему обществу в Курской области.

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