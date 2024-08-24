закрыть
24 августа 2024, суббота, 23:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский о Путине: Россияне в шоке, что верили в этого демона

  • 24.08.2024, 23:00
Зеленский о Путине: Россияне в шоке, что верили в этого демона
Владимир Зеленский

Диктатор бомбит собственные населенные пункты.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в настоящее время российский диктатор Владимир Путин бомбит свои села, а жители Курской области в шоке от того, что они верили в этого «демона».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава украинского государства сказал на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.

«Он бомбит сейчас свои села. Просто браво (с этими словами Зеленский аплодирует - УНИАН). Просто, кроме аплодисментов, нет никакой реакции. Просто браво. Его люди там говорят: они в шоке, что они верили в этого демона», - подчеркнул Зеленский.

Глава украинского государства добавил, что надо понимать, какое лицо Путин показывает своему обществу в Курской области.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы стали злее и добрее
Мы стали злее и добрее Ирина Халип
Градус фарса
Градус фарса Станислав Кучер
Сильный удар по режиму Путина
Сильный удар по режиму Путина Аббас Галлямов
Курская аномалия
Курская аномалия Виталий Портников