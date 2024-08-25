Перед Россией захлопывается последняя возможность спасти торговлю с Китаем
- 25.08.2024, 0:50
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Ставка Москвы разбилась о китайское законодательство.
Россия отчаянно пытается найти решение проблемы в расчетах с Китаем после того, как китайские банки, боясь угодить под вторичные санкции со стороны США, ужесточили проверку транзакций в РФ и из нее, в результате чего доля отказов достигла 80%, пишет dialog.ua.
В такой ситуации в Кремле решили сделать ставку на криптовалюты в трансграничных расчетах. Недавно российские СМИ писали, что в Москве и Санкт-Петербурге могут открыть криптобиржи для поддержки внешнеэкономической деятельности.
Однако криптовалюты вряд ли помогут Москве наладить расчеты с КНР, учитывая ужесточение китайского законодательства в отношении виртуальных активов.
Криптовалюта в Поднебесной в принципе запрещена с 2021 года, гражданам КНР даже запрещено совершать криптовалютные транзакции на зарубежных площадках.
Теперь же в Китае появились новые разъяснения к «Закону о борьбе с отмыванием денег», в которых говорится, что с 20 августа операции с виртуальными активами рассматриваются как один из очевидных способов отмывания денег, сообщили китайские власти.
Отныне правоохранительные органы Китая могут рассматривать агентские платежи в страну, в которых на офшорных этапах задействовалась криптовалюта как потенциальное отмывание денег, а это означает, что желающих в Поднебесной иметь дело с виртуальными активами станет меньше, ведь наказание за отмывание денег в КНР суровое: злостные нарушители могут оказаться за решеткой на срок от 5 до 10 лет.