закрыть
25 августа 2024, воскресенье, 1:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Перед Россией захлопывается последняя возможность спасти торговлю с Китаем

  • 25.08.2024, 0:50
  • 1,100
Перед Россией захлопывается последняя возможность спасти торговлю с Китаем

Ставка Москвы разбилась о китайское законодательство.

Россия отчаянно пытается найти решение проблемы в расчетах с Китаем после того, как китайские банки, боясь угодить под вторичные санкции со стороны США, ужесточили проверку транзакций в РФ и из нее, в результате чего доля отказов достигла 80%, пишет dialog.ua.

В такой ситуации в Кремле решили сделать ставку на криптовалюты в трансграничных расчетах. Недавно российские СМИ писали, что в Москве и Санкт-Петербурге могут открыть криптобиржи для поддержки внешнеэкономической деятельности.

Однако криптовалюты вряд ли помогут Москве наладить расчеты с КНР, учитывая ужесточение китайского законодательства в отношении виртуальных активов.

Криптовалюта в Поднебесной в принципе запрещена с 2021 года, гражданам КНР даже запрещено совершать криптовалютные транзакции на зарубежных площадках.

Теперь же в Китае появились новые разъяснения к «Закону о борьбе с отмыванием денег», в которых говорится, что с 20 августа операции с виртуальными активами рассматриваются как один из очевидных способов отмывания денег, сообщили китайские власти.

Отныне правоохранительные органы Китая могут рассматривать агентские платежи в страну, в которых на офшорных этапах задействовалась криптовалюта как потенциальное отмывание денег, а это означает, что желающих в Поднебесной иметь дело с виртуальными активами станет меньше, ведь наказание за отмывание денег в КНР суровое: злостные нарушители могут оказаться за решеткой на срок от 5 до 10 лет.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы стали злее и добрее
Мы стали злее и добрее Ирина Халип
Градус фарса
Градус фарса Станислав Кучер
Сильный удар по режиму Путина
Сильный удар по режиму Путина Аббас Галлямов
Курская аномалия
Курская аномалия Виталий Портников