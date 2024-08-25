Эти два удара Путину будет пережить особенно тяжело Александр Невзоров

25.08.2024, 2:10

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Александр Невзоров

Иран откровенно поглумился над главой Кремля.

Эти два удара Путину будет пережить особенно тяжело.

Сегодня он получил не только иранским кинжалом в копчик, но и белорусской лопатой по чайнику.

Президент Ирана Хасан Рухани поздравил украинского президента Владимира Зеленского и народ с Днем независимости Украины, сообщает пресс-служба иранского президента.

Верный путинский лакей Лукашенко тоже вдруг «переобулся» и очень кудряво поздравил Украину с Днем независимости.

Это не просто два «удара», это откровенное глумление над русским фюрером, который уже два с половиной года пытается уничтожить «эту самую независимость», да и Украину в целом.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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