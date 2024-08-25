Эти два удара Путину будет пережить особенно тяжело
- Александр Невзоров
- 25.08.2024, 2:10
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Иран откровенно поглумился над главой Кремля.
Эти два удара Путину будет пережить особенно тяжело.
Сегодня он получил не только иранским кинжалом в копчик, но и белорусской лопатой по чайнику.
Президент Ирана Хасан Рухани поздравил украинского президента Владимира Зеленского и народ с Днем независимости Украины, сообщает пресс-служба иранского президента.
Верный путинский лакей Лукашенко тоже вдруг «переобулся» и очень кудряво поздравил Украину с Днем независимости.
Это не просто два «удара», это откровенное глумление над русским фюрером, который уже два с половиной года пытается уничтожить «эту самую независимость», да и Украину в целом.
Александр Невзоров, «Телеграм»