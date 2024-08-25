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Эти два удара Путину будет пережить особенно тяжело

  • Александр Невзоров
  • 25.08.2024, 2:10
  • 1,226
Эти два удара Путину будет пережить особенно тяжело
Александр Невзоров

Иран откровенно поглумился над главой Кремля.

Эти два удара Путину будет пережить особенно тяжело.

Сегодня он получил не только иранским кинжалом в копчик, но и белорусской лопатой по чайнику.

Президент Ирана Хасан Рухани поздравил украинского президента Владимира Зеленского и народ с Днем независимости Украины, сообщает пресс-служба иранского президента.

Верный путинский лакей Лукашенко тоже вдруг «переобулся» и очень кудряво поздравил Украину с Днем независимости.

Это не просто два «удара», это откровенное глумление над русским фюрером, который уже два с половиной года пытается уничтожить «эту самую независимость», да и Украину в целом.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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