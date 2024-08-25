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Дальнобойная мощь ВСУ: появилось видео испытаний дрона-ракеты «Паляниця»

  • 25.08.2024, 3:40
Дальнобойная мощь ВСУ: появилось видео испытаний дрона-ракеты «Паляниця»

Уникальные кадры.

Дальнобойные дроны, состоящие на вооружении ВСУ, зарекомендовали себя как эффективное средство в войне с Россией.

Таким оружием украинская армия успешно поражает вражеские военные цели и энергетические объекты в глубине российской территории.

Украинские разработчики не останавливаются на достигнутом и продолжают работать над усилением дальнобойных возможностей Сил обороны.

Военкор Роман Бочкала опубликовал в своем Telegram-канале видео испытаний украинского реактивного дрона-ракеты.

На кадрах можно увидеть сборку беспилотника, выкат на взлетно-посадочную полосу, взлет и, непосредственно, полет.

«Испытание украинского реактивного дрона-ракеты», - говорится в описании к видео.

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