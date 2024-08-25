Что делать по утрам, если хотите стать счастливее за 60 дней 25.08.2024, 5:50

Секреты, которые позволят вести более насыщенную жизнь.

Многие люди хотят повысить уровень своего счастья и общего благополучия. Наука говорит о том, что включение определенных утренних привычек в ваш распорядок дня может оказать глубокое влияние на ваше психическое и эмоциональное состояние.

Об этом пишет ресурс New Trader U. Так, последовательно выполняя девять упражнений каждое утро в течение 60 дней, вы сможете воспитать в себе более позитивный настрой и научитесь вести более насыщенную жизнь.

1. Начинайте день с благодарности

Как только вы открываете глаза каждое утро, уделите несколько минут размышлениям о том, за что вы благодарны в своей жизни. Эта простая практика способна переключить ваше внимание с негативных на позитивные аспекты вашего повседневного опыта. Записав три вещи, за которые вы благодарны, вы сможете закрепить более оптимистичный образ мыслей и задать тон предстоящим часам.

Научно доказано, что благодарность улучшает общее настроение и самочувствие. Регулярно признавая хорошее в своей жизни, вы тренируете свой мозг находить и распознавать позитивные события с большей готовностью. Такой сдвиг в перспективе может привести к усилению чувства счастья, удовлетворенности и стойкости перед лицом трудностей.

2. Практикуйте осознанность или медитацию

В суете современной жизни легко попасть в плен стресса и беспокойства. Включение в утренний распорядок дня практики осознанности или медитации может помочь смягчить эти негативные эмоции и усилить чувство внутреннего покоя. Исследования показали, что регулярные занятия медитацией способны перестроить мозг, что приводит к повышению уровня счастья и снижению стресса.

Вам не нужно посвящать этому занятию несколько часов, чтобы воспользоваться преимуществами осознанности. Даже короткие 5-10-минутные занятия каждое утро помогут привести в порядок мысли и эмоции, задав позитивный тон предстоящему дню.

3. Двигайтесь

Физические упражнения – мощный инструмент для повышения уровня счастья и общего благополучия. Когда вы занимаетесь физической активностью, в вашем организме выделяются эндорфины и другие вещества, повышающие настроение, такие как серотонин и дофамин. Эти нейротрансмиттеры играют ключевую роль в регулировании настроения, и повышение их уровня может помочь в борьбе с симптомами тревоги и депрессии.

Вам не нужно бежать марафон или проводить часы в спортзале, чтобы ощутить эти преимущества. Даже 10 минут умеренных физических упражнений каждое утро могут значительно улучшить ваше эмоциональное состояние. Будь то бодрая прогулка по кварталу, занятие йогой или быстрая силовая тренировка – найдите занятие, которое вам нравится, и сделайте его неотъемлемой частью своего утра.

4. «Общайтесь» с природой

По возможности старайтесь совмещать утреннюю зарядку с прогулкой на свежем воздухе. Пребывание на природе имеет множество преимуществ для психического здоровья, включая повышение уровня счастья, снижение стресса и улучшение когнитивных функций. Виды, звуки и запахи природы оказывают успокаивающее воздействие на психику и помогают отбросить повседневные заботы.

Если вы живете в городе, ищите близлежащие парки или зеленые зоны для утренней прогулки или тренировки. Даже несколько минут, проведенных среди деревьев, цветов и свежего воздуха, помогут поднять настроение и начать день с позитивной ноты.

5. Ставьте позитивные цели

Прежде чем погрузиться в дела и обязанности дня, уделите время позитивным намерениям на предстоящие часы. Эта практика включает в себя представление того, как вы хотите, чтобы сложился ваш день, и согласование своих действий с этими целями. Сознательно решая сосредоточиться на том хорошем, что вы хотите создать и испытать, вы помогаете проявить большее чувство цели и самореализации.

Ваши намерения могут быть такими простыми, как «Я буду подходить к трудностям с терпением и стойкостью» или «Я буду распространять доброту среди тех, с кем я сталкиваюсь».

Запишите свои намерения в дневник или произнесите их вслух в качестве аффирмации. Этот акт установления позитивных ожиданий поможет вам провести день с большей ясностью, сосредоточенностью и оптимизмом.

6. Займитесь творчеством

Творческое хобби – прекрасный способ начать день с приподнятого настроения. Когда вы погружаетесь в занятие, которое вам искренне нравится, будь то рисование, музыка или рукоделие, вы входите в состояние «потока». В этом состоянии глубокой сосредоточенности и вовлеченности вы теряете счет времени и испытываете глубокое чувство удовлетворения.

Уделяя время творческим занятиям каждое утро, вы сможете войти в это состояние потока и перенести его положительный эффект на весь оставшийся день. Вы будете подходить к проблемам с большей ясностью и устойчивостью, если первым делом подарите себе радостное самовыражение.

7. Ограничьте использование социальных сетей

В нашем мире цифровых технологий очень соблазнительно сразу после пробуждения достать телефон и начать листать социальные сети. Однако исследования показывают, что чрезмерное использование социальных сетей может негативно сказаться на психическом здоровье, приводя к усилению чувства тревоги, депрессии и FOMO (страха упустить что-то новое).

Вместо того чтобы первым делом погружаться в цифровой мир, начните свой день с более насыщенных занятий в офлайне. Прочитайте главу вдохновляющей книги, напишите что-то в дневнике или выпейте чашечку кофе в спокойной обстановке. Отложив скролинг в социальных сетях, вы дадите себе возможность начать день с намерением и сосредоточиться на том, что действительно важно.

8. Практикуйте акты доброты

Один из самых быстрых способов повысить уровень собственного счастья – сделать что-то доброе для другого человека. Научно доказано, что акты щедрости и сострадания усиливают чувство радости, связи и цели. Сделав доброту частью своего утреннего распорядка, вы настроите себя на день, наполненный положительными эмоциями.

Акты доброты не обязательно должны быть грандиозными. Такие простые вещи, как отправка ободряющего сообщения другу, помощь соседу с продуктами или щедрые чаевые для вашего бариста, могут способствовать большему ощущению счастья и удовлетворения. Распространяя позитив на других, вы обнаружите, что он естественным образом возвращается к вам.

9. Улыбайтесь и принимайте позитив

Простой акт улыбки, даже если вам этого не хочется, может оказать мощное воздействие на ваше настроение. Физический акт улыбки вызывает выброс эндорфинов и других нейротрансмиттеров, способствующих улучшению самочувствия, в мозге, что помогает снизить стресс и усилить ощущение счастья.

Сопровождайте утреннюю улыбку позитивными мыслями о себе и оптимистичным настроем. Вместо того чтобы зацикливаться на возможных проблемах и тревогах, выбирайте возможности и радости, которые может принести день. Сознательно меняя мысли в позитивном направлении, вы помогаете приучить свой мозг искать и наслаждаться хорошим в жизни.

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