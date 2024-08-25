Эксперт: Через пару недель произойдет событие, которое станет переломным моментом во всей войне 25.08.2024, 8:07

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Иван Яковина

ВСУ уже близки к этому.

Журналист Иван Яковина предположил, что скоро силы обороны смогут Украины дойти до Курчатова и взять под огневой контроль Курскую АЭС. От Курской АЭС напрямую зависит РФ и, если она перестанет работать, то без света останутся не только обычные россияне, но и предприятия, что принесет убытки и пошатнет экономику.

Журналист наглядно показал, в чем разница между украинскими военными и российскими оккупантами: «Они из всех сил пытаются провести знак равенства между теми зверствами, которые российская армия устраивала, скажем так, в Буче и между тем, что происходит сейчас в Судже. У них, конечно, не получается (даже ничего похожего нет), но российская пропаганда очень старается. Я видел сегодня украинский ролик о том, что украинские солдаты сейчас обходят квартиры и дома, брошенные российскими жителями в Судже и ее окрестностях, и спасают домашних животных, которых россияне, убегая, побросали. Животные эти сидят без еды, без воды. Многие умирают, потому что жарко. И вот украинские солдаты заняты сейчас тем, что спасают домашних животных россиян».

После этого политический обозреватель озвучил свое видение развития событий в Курской области: «Я думаю, что если события сейчас будут развиваться в том же духе, как и сейчас, то есть не будет никаких улучшений или ухудшений, а будет идти так, как идет сейчас, то примерно через пару недель украинская армия дойдет все таки до Рыльска, до Льгова, а потом уже и до Курчатова, и таким образом установит свой контроль над Курской АЭС. Это будет очень важное достижение. На мой взгляд, это может стать важнейшим переломным моментом во всей войне. Почему? Потому что Путину, давайте честно скажем, не жалко ни Суджу, ни Рыльск и на людей плевать, но от Курской АЭС зависит экономика пятнадцати регионов Центральной России».

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