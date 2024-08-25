Жители Суджи: Мы здесь все украинцы фактически 1 25.08.2024, 8:22

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Как город встретил День Независимости Украины.

За последнее время в Судже Курской области стало «громче»: российские войска начали сильнее сопротивляться наступлению ВСУ, а гражданские жители райцентра не стесняются выдвигать свои требования к журналистам и военным. Об этом пишет «Новинарня».

Почти все жилье в Судже стоит целое и невредимое, включая местную церковь. На центральной площади лишь немного побиты административные здания. Но и в них в основном лишь немного поврежден фасад и выбиты стекла. То есть Суджа не напоминает ни один из украинских городов, в которые приходил «русский мир», констатирует журналистка Анна Калюжная.

На центральной площади стоит разбитый бюст Ленина. Как оказалось, его не «декоммунизировали». Представитель ОТГ «Северск» рассказал, что бюст разбили россияне дроном-камикадзе.

ВСУ меняют «кураж» на осторожность

Во время «экскурсии» по городу появился российский FPV-дрон и журналистам пришлось прятаться под деревьями, пережидая опасность.

«Конечно, враг уже понимает, что происходит, и начинает как-то сдерживать наши действия. Активность очень большая, FPV-дроны применяются. Мы применяем в ответ наши. У нас есть чем давать сдачи. Мы продолжаем», — рассказал Вадим Мысник с ОТГ «Северск».

«Противник здесь уже не такой, как в начале. У него нет растерянности — он перегруппировался и занял выгодные позиции», — объясняет военный.

Он говорит, что сначала на Курщине срочники и пограничники действительно массово сдавались в плен. А сейчас россияне бросают на этот участок более боеспособные регулярные подразделения с Востока и Юга Украины. Поэтому ВСУ меняют «кураж» на осторожность.

«Мы здесь все украинцы!»

В Судже после начала боевых действий исчезли водоснабжение и связь и сначала воду и продукты горожанам развозили военные. Сейчас этими вопросами занимается созданная военная комендатура.

Живут суджанцы в основном в подвалах. Возле одного из них местные жители, сидя на скамейке, разговаривают о том, что им повезло, что наступление ВСУ произошло летом, когда на улице тепло, даже не задумываясь, как жили украинцы зимой 2022 и 2023 годов.

Большинство местных жителей уверяют, что они «вне политики» и «во всем виноват Путин» и только один признал, что в войне виновата Россия, вторгшись в «чужой дом».

Самый активный россиянин «переводит разговор» и просит украинских журналистов посодействовать, чтобы новосозданная военная комендатура обеспечила местным звонок родным и коридор на выезд. Двое из них хотят уехать в Россию к родственникам, а двое хотят оставаться в Судже.

«Да мы здесь все украинцы фактически! Мы здесь все украинцы! У нас родных там немерено», — говорит один из суджанцев и идет к своему дому.

Журналисты выезжают из Суджи под залпы артиллерии. Тем временем на границе, в украинской Юнаковке стало тише, поскольку фронт отодвинулся на 30 километров дальше, чем две недели назад.

Напомним, в Судже появилась своя территориальная оборона. Ее создали местные мужчины, которые не выехали из зоны боевых действий.

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