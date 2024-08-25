В Беларуси нашли гриб-«внутриосиновик»1
- 25.08.2024, 8:15
- 3,918
За три дня видео набрало больше 10 млн просмотров.
Беларусские грибники на этой неделе обнаружили крайне необычный «дар леса» — огромный гриб, спрятавшийся от посторонних глаз внутри ствола дерева.
Видео со своей находкой опубликовал в TikTok пользователь с ником @Dima1978P.
Крупный подосиновик грибники заметили в стволе сгнившей березы, от которой остался пень высотой около метра. Ствол был полностью трухлявым и ломался от легкого касания. Так любителям грибов и удалось достать свою добычу.
Судя по другим видео автора, гриб нашли в лесах где-то под Минском.
Скрывшийся в дереве гриб вызвал фурор среди пользователей соцсети. За три дня после публикации видео набрало почти 12 млн просмотров.
В комментариях под видео необычный гриб обсуждают жители самых разных стран на английском, испанском, французском, польском, чешском и других языках. Шутят о том, что даже внутри дерева грибу не удалось спрятаться и что «в Беларуси даже грибы — партизаны».
Многие приняли подосиновик за подберезовик — видимо, по месту обнаружения.
«Это не подберезовик, это вберезовик», — смеются комментаторы. Другие называли его «внутриосиновиком».
Многие пользователи были впечатлены внимательностью грибников. Но некоторые сами оказались невнимательными и критиковали их за уничтожение дерева — хотя по видео хорошо видно, что это был всего лишь старый пень.