США ликвидировали в Сирии главаря группировки, связанной с «Аль-Каидой» 25.08.2024, 8:29

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Операция была осуществлена американскими военными.

В Сирии был ликвидирован старший лидер исламистской террористической группировки «Хуррас ад-Дин» (с арабского - «Организация стражей религии») Абу-Абд аль-Рахман аль-Макки. Операция была осуществлена американскими военными.

Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Отмечается, что один из руководителей этой салафитской джихадистской организации был ликвидирован «в результате целенаправленного кинетического удара в Сирии». Это произошло вчера, 24 августа.

Как рассказали в CENTCOM, аль-Рахман аль-Макки был членом совета «Хуррас ад-Дин» «Шура» и старшим руководителем, ответственным за наблюдение за террористическими операциями из Сирии.

Комментируя операцию по ликвидации этого топ-джихадиста, командующий Центркомом США генерал Майкл Эрик Курилла заявил, что ведомство «остается преданным делу окончательного поражения террористов в зоне ответственности CENTCOM, угрожающих Соединенным Штатам, их союзникам и партнерам, а также региональной стабильности».

Что известно о «Хуррас ад-Дин»

Как обращает внимание американская сторона, эта группировка связана с международной террористической суннитской джихадистской организацией «Аль-Каида». В частности, «Хуррас ад-Дин» называют «Аль-Каидой в Сирии».

Так, добавили в Центркоме, «Хуррас ад-Дин» базируется в Сирии и «разделяет глобальные стремления «Аль-Каиды» совершать нападения на интересы США и Запада».

Группировка «Хуррас ад-Дин» была основана в 2018 году, и участвовала в боях во время Гражданской войны в Сирии. Глава данной организации Абу Хумам аль-Шами был главным военным командиром несуществующего «Фронта Аль-Нусра» и воевал на стороне «Аль-Каиды» в гражданской войне в Афганистане 1990-х годов и повстанческих действиях в Ираке.

В сентябре 2019 Госдеп США признал группировку «Хуррас ад-Дин» как международную террористическую организацию.

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