The Guardian: Готовится мощная атака по Москве и Петербургу 1 25.08.2024, 8:36

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Для этого Киев добивается разрешения на использование Storm Shadow.

Украина стремится получить от Запада разрешение на использование ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow для уничтожения целей в глубине России, чтобы склонить Москву к переговорам о прекращении боевых действий.

Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, высокопоставленные чиновники в Киеве предполагают, что использование указанных англо-французских ракет в «демонстрационной атаке» покажет Кремлю, что военные объекты вблизи самой столицы могут быть уязвимыми для прямых ударов.

По словам высокопоставленного чиновника, расчет заключается в том, что РФ будет рассматривать возможность переговоров только тогда, когда посчитает, что Украина способна «угрожать Москве и Санкт-Петербургу». Однако эта стратегия связана с высоким риском и пока не пользуется поддержкой США.

«Украина месяцами лоббировала разрешение на использование Storm Shadow против целей на территории России, но без особого успеха. Тем не менее, в то время, как ее армия борется на восточном фронте, растет убеждение, что ее лучшая надежда заключается в контрнаступлении», - пишет издание.

The Guardian напомнило заявление президента Зеленского по случаю Дня Независимости, в котором он пообещал отплатить государству-агрессору за ракетные удары по гражданскому населению.

«Наш враг также будет знать, что означает украинское возмездие. Достойное, симметричное и далеко идущее. Он будет знать, что рано или поздно украинский ответ дойдет до любой точки Российской Федерации, которая является источником опасности для жизни нашего государства и нашего народа», - сказал президент.

По мнению издания, с учетом этих месседжей, в Киеве считают, что, демонстрации России способности ВСУ нанести удар в глубину страны, может побудить Кремль к переоценке своих действий.

«Ракеты Storm Shadow были разработаны преимущественно в результате англо-французского сотрудничества и производятся европейским совместным предприятием MBDA, которое также имеет итальянского партнера. Однако некоторые компоненты ракеты поставляют США, поэтому Белый дом также должен дать согласие на их использование на территории России. До сих пор он отказывался это делать, опасаясь эскалации конфликта», - пишет The Guardian.

Американские официальные лица заявили сайту Politico, что, по их мнению, ракеты Storm Shadow и другие ракеты дальнего радиуса действия, могут быть недостаточно точными на больших расстояниях. По их словам, российские истребители, которые запускали планерные бомбы в прифронтовые районы Украины, в основном базировались вне зоны досягаемости ракет, как мера предосторожности.

«Хотя можно утверждать, что атаки с беспилотников являются заменой. В Киеве считают, что, показав России, что она может нанести ракетный удар вглубь страны, это может побудить Кремль к переоценке своих действий. Однако мало кто верит, что президент Владимир Путин заинтересован в прекращении боевых действий», - говорится в публикации.

The Guardian также напомнило, что Украина получила от Лондона и Парижа экспортную версию ракет Storm Shadow (известную во Франции как SCALP). Они имеют дальность полета около 190 миль (примерно 305 км), хотя и Великобритания, и Франция имеют отечественные версии с вдвое большей дальностью.

Москва расположена примерно в 300 милях (около 482 км) от северной границы Украины.

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