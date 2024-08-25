Найдены подростки, которые издевались над пенсионеркой в Борисове и попали на видео 3 25.08.2024, 8:43

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Им от 11 до 14 лет.

В Борисове разыскали подростков, которые издевались над пенсионеркой, сидевшей на лавочке в сквере, и попали при этом на видео. Теперь им либо их родителям грозит привлечение к ответственности, сообщает телеграм-канал «Типичный Борисов».

Инцидент произошел пару дней назад, видео было опубликовано в этом же канале. Очевидцы засняли, как борисовские подростки назойливо пристают к пожилой женщине — кидают в нее камни и мусор, пугают, замахиваются ногой, не дают ей уйти домой. Лишь увидев, что их снимают, дети отстали от пенсионерки, и свидетели увели ее домой. Силовики сразу же отреагировали на видео, угрожая всех найти и разобраться.

И теперь личности всех подростков действительно установлены, сообщает «Типичный Борисов». Ими оказались четверо ребят от 11 до 14 лет.

Как выяснилось в ходе разбирательства, пожилой женщине, сидевшей на лавочке, чем-то не понравился один из случайных прохожих, и она не слишком корректно высказалась в его адрес. Тот оскорбился и грубо ей ответил.

Завязавшаяся перепалка привлекла внимание стоявших неподалеку подростков, которые решили «включиться в игру».

Сейчас милиция проводит проверку в отношении подростков и их родителей, выясняются все действия участников конфликта. Случившемуся будет дана правовая оценка. Милиционеры и чиновники от образования изучат ситуацию в семьях подростков и проведут профилактическую работу в их школах.

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