Терзают смутные сомнения Телеграм-канал «СерпомПо»

25.08.2024, 9:13

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Подпольный обком не действует.

Одно обстоятельство в связи с приходом в Курскую область иностранных войск было «замылено» скользкими путинцами: поразительное явление, словно кусок мыла, выскользнуло из рук и сбежало нагишом под геополитический душ. Сейчас мы его оттуда достанем.

Почему ничего не слышно о том, что в Курской области представители партий «спецоперации» (ЕР-КПРФ-ЛДПР-СР-«Новые люди») под камеры вешали на дверях своих отделений бумажку: «Райком закрыт, все ушли на фронт»? Подкручивали усы, затягивали ремни, брали берданки, «мосинки» и шагали строем с песнями Расторгуева и Шамана в леса?

Вы ушли в партизаны, курские «патриоты» путинского зачёса? Взрываете мосты? Сыплете по ночам песок в бензобаки неприятельских машин? Застыв в кустах, ночью, покусанные комарами, передаёте на «большую землю» разведданные? Устраиваете засады?

Где ваша «Молодая гвардия» («Единой России»)? Где «соколы Жириновского»? Комсомольцы из национал-коммунистической КПРФ? Молодые, кровь с молоком, мироновские «выхухоли»? Где? Куда сгинула технократическая молодёжь из кириенковских «Новых людей»? Где, наконец, ваши «пионеры-герои»?

«Нас терзают смутные сомнения», что тыл противника вами оголён.

Этому ли вы учились у «дедов и отцов»? Для того ли перед вами годами катал по Красной площади парады Путин, пуская по брусчатке мифические «Арматы»? Впустую, что ли, снимал для вас Шахназаров свой «Белый тигр»? Для того ли вы годами ходили «бессмертными полками», отменёнными в последние, по-особому провальные годы? Не вам ли два десятка лет пели «соловьи патриотизма»?

Итак, «подпольный обком не действует». Не встают из засад на дорогах против неприятельских броневиков партизаны - члены партий «спецоперации» с криком «За Родину! За Путина!».

Тихи курские ночи. Плещется в реках рыба, русалки смеются в камышах. Колышутся под луной августовские травы. Ветер шумит в верхушках деревьев, тревожа уснувших птиц. Зверь лесной спокойно пролагает след свой в чаще, не тревожимый путинскими партийными партизанами. В курских заповедных, сказочных лесах они не водятся.

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