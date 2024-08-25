В Ростовской области после атаки БПЛА уже седьмой день горит нефтебаза 5 25.08.2024, 9:29

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К тушению огня даже привлекали священников РПЦ.

В Ростовской области после атаки БПЛА уже седьмой день горит нефтебаза. Видео

В российском городе Пролетарск Ростовской области седьмые сутки пожарные безуспешно пытаются потушить пожар на нефтебазе. К тушению огня даже привлекали священников РПЦ. Но после этого в городе начался еще один пожар и уже сгорели несколько домов одной улицы.

О пожаре на НПЗ Пролетарская напомнил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. «Злой одессит» также показал видео седьмого дня пожара. А в местных пабликах показали новые фотографии с места событий.

«Все без изменений, пылает стабильно», - заметил «Злой одессит». В свою очередь, местные жители показали соответствующую фотографию с сугубо «российской стабильностью».

Интересно: несмотря на пожар на НПЗ и сгоревшие жилые дома, глава Пролетарского Максим Толпинский заверил, что «эвакуация городу не нужна», потому что у них «все стабильно».

«Ситуация действительно стабильная в городе. Ежедневно, дважды в день, производятся замеры загрязнения воздуха. Предельно допустимых концентраций веществ нет», - уверяет российский чиновник.

Относительно сгоревших жилых домов местные власти сообщили, что пожар на улице начался из-за вспышки тростника, после чего огонь перекинулся на здания. Пострадавших вроде бы нет – как и достоверной информации (власть сообщает то о трех сгоревших домах, то о пяти или шести).

В Ростовской области после атаки БПЛА уже седьмой день горит нефтебаза. Видео

По информации МЧС РФ, пожару присвоен третий ранг опасности. Площадь возгорания на сегодняшний день не сообщают, хотя в некоторых пабликах упоминают о «более 12 тыс кв.км».

Также в пабликах сообщалось, что ночью на пожаре очевидцы слышали взрывы. Предполагается, что взорвалась еще одна емкость с нефтепродуктами.

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