В Ростовской области после атаки БПЛА уже седьмой день горит нефтебаза5
- 25.08.2024, 9:29
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К тушению огня даже привлекали священников РПЦ.
В Ростовской области после атаки БПЛА уже седьмой день горит нефтебаза. Видео
В российском городе Пролетарск Ростовской области седьмые сутки пожарные безуспешно пытаются потушить пожар на нефтебазе. К тушению огня даже привлекали священников РПЦ. Но после этого в городе начался еще один пожар и уже сгорели несколько домов одной улицы.
О пожаре на НПЗ Пролетарская напомнил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. «Злой одессит» также показал видео седьмого дня пожара. А в местных пабликах показали новые фотографии с места событий.
«Все без изменений, пылает стабильно», - заметил «Злой одессит». В свою очередь, местные жители показали соответствующую фотографию с сугубо «российской стабильностью».
Интересно: несмотря на пожар на НПЗ и сгоревшие жилые дома, глава Пролетарского Максим Толпинский заверил, что «эвакуация городу не нужна», потому что у них «все стабильно».
«Ситуация действительно стабильная в городе. Ежедневно, дважды в день, производятся замеры загрязнения воздуха. Предельно допустимых концентраций веществ нет», - уверяет российский чиновник.
Относительно сгоревших жилых домов местные власти сообщили, что пожар на улице начался из-за вспышки тростника, после чего огонь перекинулся на здания. Пострадавших вроде бы нет – как и достоверной информации (власть сообщает то о трех сгоревших домах, то о пяти или шести).
В Ростовской области после атаки БПЛА уже седьмой день горит нефтебаза. Видео
По информации МЧС РФ, пожару присвоен третий ранг опасности. Площадь возгорания на сегодняшний день не сообщают, хотя в некоторых пабликах упоминают о «более 12 тыс кв.км».
Также в пабликах сообщалось, что ночью на пожаре очевидцы слышали взрывы. Предполагается, что взорвалась еще одна емкость с нефтепродуктами.