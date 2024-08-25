WР: Илону Маску помогли купить Twitter весьма сомнительные личности 3 25.08.2024, 9:37

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Илон Маск

Среди них есть и российские подсанкционные миллиардеры.

Федеральный суд Калифорнии, США постановил раскрыть список владельцев социальной платформы Х, ранее Twitter. Миллиардер Илон Маск, ранее отказывавшийся это делать, был вынужден предоставить суду указанный список. Среди акционеров Х есть подсанкционные российские олигархи и их дети.

Пока список общественности еще не представлен и, как пишет Washington Рost, «неизвестно, когда это произойдет, но произойти должно». Однако издание нашло и обнародовало «неотредактированную версию» этого списка.

«Похоже, купить Twitter Илону Маску помогли весьма сомнительные личности», – отмечает издание. Основной упор делается на рэпере Шонне «Дидди» Комбси, основателе Oracle Ларри Эллисоне, саудовском принце Альвалиди бин Талали (последний в списке фигурирует трижды – как личность и как представитель двух инвестиционных компаний), а также ряде известных американских поклонников Трампа.

Однако в списке есть и российские подсанкционные миллиардеры Петр Авен и Вадим Мошкович.

Петр Авен и Вадим Мошкович формально в списке не фигурируют, потому что они под санкциями. Однако практически первой в списке числится 8VC Opportunities Fund II, LP. В данной фирме работают дети Авена и Мошковича Денис и Евгений.

Авен – российский олигарх из числа так называемых «кошельков Путина». Это президент российского Альфа-Банка, а еще председатель совета директоров ABH Holdings. Мошкович был членом «Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации». Он также вхож в ближайшее окружение Путина.

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