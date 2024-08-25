Били Фому за Еремину вину Аббас Галлямов

25.08.2024, 9:45

3,170

Аббас Галлямов

Новость об аресте Дурова напомнила бессмертные строки из «Москва - Петушки».

Новость об аресте Дурова напомнила следующие бессмертные строки из «Москва - Петушки»:

«А когда ты в первый раз заметил, Веничка, что ты дурак? – А вот когда. Когда я услышал одновременно сразу два полярных упрека: и в скучности, и в легкомыслии. Потому что если человек умен и скучен, он не опустится до легкомыслия. А если он легкомыслен да умен – он скучным быть себе не позволит. А вот я, рохля, как-то сумел сочетать».

Российские власти, как известно, уже давно пытаются заблокировать Телеграм - минимум с 2018 года. Суметь в этой ситуации оказаться преступником в глазах ФРАНЦУЗСКОГО правосудия - это действительно надо постараться.

Дуров выглядит как наследник давней анархистской традиции - как человек, который сначала преследовался правительством царской России, а затем изничтожался захватившими власть большевиками.

Чем яростнее противостояние двух основных лагерей, тем больше достается третьей силе. Тут обычно бывает примерно так, как описывается в старой поговорке: «Били Фому за Еремину вину».

Аббас Галлямов, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com