Доброволец Янки — белорусам: За свое мы должны сражаться
- 25.08.2024, 9:52
- 1,206
Свобода того стоит.
Белорусский доброволец в рядах ВСУ Игорь Янков (Янки) рассказал о ситуации внутри Беларуси и будущем страны.
В интервью «Жизнь-малина» Янки не исключил, что Беларуси придется воевать с Россией, если она хочет быть свободной.
Доброволец, служащий в спецподразделении ГУР, надеется, что попадет на территорию Беларуси «не в виде пленного или заключенного, а свободным человеком».
Янки рассказал, что не общается со своими родителями. В последний раз он разговаривал с отцом в начале полномасштабной войны: услышав позицию «все не так однозначно», доброволец сказал отцу, что больше не будет с ним общаться и бросил трубку.
Янки дал совет соотечественникам:
– Белорусам я бы посоветовал смотреть на мои действия, чтобы понимать, что за свою свободу мы должны сражаться. Не сидеть, не молчать дома, шепотом дискутировать в Беларуси о том, какая власть плохая.
Нужно просто понимать, что за свое мы должны сражаться, и иногда нужно отдать жизнь.