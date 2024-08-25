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Доброволец Янки — белорусам: За свое мы должны сражаться

  • 25.08.2024, 9:52
  • 1,206
Доброволец Янки — белорусам: За свое мы должны сражаться
Игорь Янков

Свобода того стоит.

Белорусский доброволец в рядах ВСУ Игорь Янков (Янки) рассказал о ситуации внутри Беларуси и будущем страны.

В интервью «Жизнь-малина» Янки не исключил, что Беларуси придется воевать с Россией, если она хочет быть свободной.

Доброволец, служащий в спецподразделении ГУР, надеется, что попадет на территорию Беларуси «не в виде пленного или заключенного, а свободным человеком».

Янки рассказал, что не общается со своими родителями. В последний раз он разговаривал с отцом в начале полномасштабной войны: услышав позицию «все не так однозначно», доброволец сказал отцу, что больше не будет с ним общаться и бросил трубку.

Янки дал совет соотечественникам:

– Белорусам я бы посоветовал смотреть на мои действия, чтобы понимать, что за свою свободу мы должны сражаться. Не сидеть, не молчать дома, шепотом дискутировать в Беларуси о том, какая власть плохая.

Нужно просто понимать, что за свое мы должны сражаться, и иногда нужно отдать жизнь.

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