«Смелый гамбит»: прорыв ВСУ под Курском сравнили с войной Судного дня 25.08.2024, 10:07

Украинское наступление перерезало все «красные линии» Москвы.

Украинское наступление в Курской области - это смелый гамбит, который, как показывает история, может быть очень эффективным, когда дело доходит до того, чтобы обратить стратегию и военные достижения врагов против них самих.

Об этом пишет обозреватель The Hill Джереми Гуревич.

Аналитик сравнивает украинский прорыв под Курском с операциями израильской армии в войне Судного дня 1973 года.

В начале той войны Израилю пришлось отступать, но уже спустя три недели израильские танки стояли в 100 км от Каира и в 40 км от Дамаска.

В той войне израильтяне смогли обратить ход войны в свою пользу, поставив египетскую армию на грань полного уничтожения.

ВСУ еще далеко до Москвы, но россияне уже почувствовали, что война пришла на их территорию, а российская армия и кремлевский диктатор Владимир Путин опозорились, не сумев защитить границы своего государства.

Если Украина сможет удержать занятые территории на Курщине, впоследствии она обменяет их на оккупированные Россией украинские земли и разрушит миф о непобедимости Путина, добавляет обозреватель.

В свою очередь, The Washinton Post пишет, что Украина наступлением в Курской области перерезала все так называемые «красные линии» Кремля. Ранее Путин даже намекал на ядерный удар, если территориальная целостность России окажется под угрозой, но его реакция на события под Курском пока оказалась «пассивной» и «приглушенной», отмечает газета.

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