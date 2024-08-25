«Ник и Майк»: Китай поднял еще одну неприятную для Лукашенко тему 2 25.08.2024, 10:15

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Хороших решений для диктатора не осталось.

Хаотические движения Лукашенко на дальней дуге не приносят ожидаемого результата, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Другого и быть не может, если носиться в треугольнике Китай-Пакистан-Индия без четкого понимая того, кто же все-таки является в конечном итоге партнером. Дружить со всеми в этом окружении - означает со всеми поссориться.

Синепалый рассыпается в комплиментах с отсылками ко временам, когда был СССP, но забывает, что именно в те времена они не были друзьями. Уровень контактов и взаимодействия, который преподносится как образцовый, на порядок ниже, чем у той же Польши. Которая, кстати, во времена того самого СССP сошлась с Китаем на почве нелюбви к той самой стране.

К слову, в ходе визита было много про транзит, безопасность в регионе и еще одну неприятную для синепалого тему.

Попытки взаимодействовать с Индией разбиваются о ксенофобию синепалого. И не только. Именно поэтому индийское руководство посещает Польшу и Украину, а не едет в Минск. С Пакистаном все еще хуже.

Можно сколько угодно суетиться, но решения для синепалого лежат в плоскости Запад-Восток. И хороших решений там не осталось.

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