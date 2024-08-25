В Афганистане женщинам запретили петь и говорить на публике 25.08.2024, 10:23

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фото: getty images

Талибы приняли первый официальный документ, регулирующий общественную жизнь.

В Афганистане вводятся более жесткие правила поведения на публике для женщин. Это следует из первого официального документа, регулирующего общественную жизнь. Об этом пишет CNN.

Законы касаются таких аспектов повседневной жизни, как общественный транспорт, музыка, праздники. Отдельная статья – 13-я – касается женщин. В ней, например, говорится, что женский голос считается интимным, и поэтому им нельзя петь, декламировать или читать вслух на публике.

Также закон регулирует то, какую одежду обязаны носить жительницы Афганистана. Она не может быть тонкой, короткой или облегать тело.

– Мы заверяем вас, что этот исламский закон будет оказывать большую помощь в продвижении добродетели и искоренении разврата, – сказал пресс-секретарь Министерства по предотвращению разврата и поощрению добродетели.

Всего в документе 35 статей. Они затрагивают различные сферы жизни афганцев. Например, запрещают публикацию изображений живых существ, воспроизведение музыки, перевозку одиноких женщин-путешественников, общение мужчин и женщин, не являющихся родственниками друг друга. А еще одна статья обязывает пассажиров и водителей совершать молитвы в определенное время.

За нарушение этих правил правоохранители могут выносить предупреждения или арестовывать нарушителей.

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