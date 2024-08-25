Зеленский назвал главные цели украинской ракеты-дрона «Паляниця» 1 25.08.2024, 10:31

2,748

Президент Украины впервые опубликовал видео с уникальным оружием.

Украина 24 августа впервые применила в боевых условиях новейшую украинскую разработку – ракету-дрон «Паляниця».

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он также опубликовал видео с «Паляницей», раскрывающее некоторые характеристики разработки.

«За два с половиной года полномасштабной войны Россия выпустила по Украине около 10 тысяч ракет разных типов и более 33 тысяч КАБов. Остановить атаки на наши города можно ударами по носителям этого вооружения – российских самолетах на военных аэродромах. Вчера произошло первое успешное боевое применение нашей нового оружия - украинской дальнобойной ракеты-дрона «Паляниця». Разработанной собственными силами, чтобы уничтожить наступательный потенциал врага», – подчеркнул глава государства.

Зеленский заверил, что ракет-дронов будет становиться больше, так же как нарастила Украина производство собственных дальнобойных ударных дронов, ежедневно демонстрирующих впечатляющие результаты.

«Паляниця» стала еще одной разработкой из перечня вооружений, которые произведены в Украине и уже приближают освобождение украинских территорий от врага.

Западные союзники до сих пор не позволяют применять переданные нашему государству ракеты для поражения военных целей в глубине России – поэтому Украине пришлось искать другие способы наносить удары по тем же военным аэродромам в РФ, откуда взлетают вражеские бомбардировщики и ракетоносители.

Для наращивания собственного производства вооружений была запущена государственная грантовая программа для частных ракетных проектов, а в государственные конструкторские бюро были направлены серьезные инвестиции. Также была осуществлена дерегуляция для стимуляции отрасли.

«И вот первые результаты. Встречайте «Паляницю» – украинскую дальнобойную ракету-дрон. Почти все вокруг нее засекречено. Но кое-что все же известно», – говорится в опубликованном президентом видео.

В частности, известно, что в рамках действия «Паляниці» – два десятка военных российских аэродромов. Запускается она с наземной платформы. Двигатель у ракеты-дрона – турбореактивный, а ее себестоимость значительно ниже западных аналогов. При этом разработчики работают над еще большим ее удешевлением и масштабированием производства.

При этом ни боевой радиус ракеты-дрона, ни ее боевая часть, ни производитель не раскрываются.

Разработка была завершена «феноменально быстро»: в течение всего полутора лет. Для этого, говорится в видео, у всех причастных к разработке была мощная мотивация – защитить жизни украинцев, уничтожив наступательный потенциал врага еще на его территории.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com