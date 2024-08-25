«Билеты стоили 100 рублей, а мы сходили за 40 копеек» 25.08.2024, 10:59

Как белорус зарабатывает на квизах и интеллектуальных играх.

Настоящий бум интеллектуальных игр на телевидении пришелся на конец 90-х – начало 2000-х годов. Всего-то требовалось: правильно отвечать на вопросы и забирать кругленькие суммы. Кто из зрителей не мечтал попасть в студию «Слабого звена» или «Своей игры»? Яркие шоу со временем трансформировались в мини-версии и стали доступны каждому: квизы и квесты проходят повсеместно, а за победу можно получить приятный приз. Реально ли зарабатывать на интеллектуальных играх и как удается применять свои знания с пользой, Myfin.by рассказал Тимофей.

«Исход игры должен зависеть от меня самого»

Молодому человеку 33 года. Он занимается ретушью фотографий. Страстно увлекается кинематографом и часто ходит в кино. Личный рекорд – 6 киносеансов за день.

Однажды Тимофей увидел в интернете, что в одном из столичных кинотеатров пройдет тематический квиз. Это и положило начало его участию в интеллектуальных играх. С момента выигрыша в той первой игре прошло полтора года.

В детстве Тимофей пристально следил за ТВ-шоу и, конечно же, представлял себя в роли игрока. При этом молодой человек подчеркивает, что игры, в которых важен только случай, ему не интересны.

– Исход игры должен зависеть от меня самого. Только тогда можно проанализировать ошибки, подтянуть знания и улучшить результат. Поэтому лотереям и прочим играм «на удачу» я говорю однозначное «нет».

Тимофей проверил свои знания в области кино на индивидуальном квизе. Плата там не требовалась, участников набралось около сотни. Отвечать нужно было с помощью телефона на специальном сайте. Выйти из игры нельзя, а значит, поискать правильные ответы в интернете тоже не представлялось возможным. Также создатели подобных игр часто задают вопросы не только в текстовой форме. Это могут быть видео из кинолент, музыкальные фрагменты и фото.

В итоге первая победа принесла сертификат на сумму 60 рублей. Выигрыш предлагалось потратить на билеты или продукцию кинобара.

После удачного дебюта Тимофей решил испытать себя еще раз. На этот раз участие было платным – 10 рублей, а сам квест – тематическим. Знания по фильмам, основанным на комиксах Marvel, снова принесли герою первое место. А вместе с тем еще один сертификат на 30 рублей и селфи-палку стоимостью около 40 рублей. Молодому человеку такой гаджет оказался без надобности, но и продать устройство не удалось.

В третий раз – третье место и еще один сертификат на 30 рублей. Когда квизы в кинотеатре проводить перестали, Тимофей стал искать новые розыгрыши, связанные с кино.

17 игр – 17 побед

Оказалось, что билеты частенько вручают на различных радиостанциях. Например, один из розыгрышей заключается в угадывании названий кинолент. В студию нужно позвонить и ответить верно на вопросы, при этом у участника есть соперник. На каждую попытку дается всего 10 секунд. Попасть в розыгрыш также не просто: заявку необходимо отправить в определенное время, а участником станет тот, кто сделал это быстрее остальных.

– Подобные розыгрыши проводят ежедневно, но я не преследую цели постоянно забирать призы. Мне больше нравится сам процесс игры, – отмечает Тимофей.

За полтора года Тимофей получил 34 билета в кино, проверив свои знания 17 раз и при этом ни разу не проиграв.

При средней стоимости одного киносеанса в 12 рублей общая сумма выигрышей будет эквивалентна примерно 400 рублям.

Высылают приз в виде промокода, который нужно ввести на сайте при покупке билета. После остается заплатить лишь 10 копеек. При этом показывают в кинотеатрах не только фильмы. Во время чемпионата Европы по футболу посмотреть на большом экране можно было матчи.

Стоимость на такие трансляции установили выше, а промокоды по-прежнему действовали.

Получилось выбраться на матчи два раза в компании брата. Без промокодов два похода обошлись бы в 100 рублей, а выигрыши позволили посмотреть футбол в кинозале всего за 40 копеек.

Работа из дома позволяет слушать радио довольно часто. Дополнительную информацию о розыгрышах герой стал черпать из соцсетей. Так Тимофей узнал про другие промоакции. Например, молодой человек выиграл 20 пачек мороженого. Покупка сладкого льда в таком количестве обошлась бы примерно в 35 рублей.

«Не считаю себя счастливчиком»

Крупные призы пока так и не покорились нашему герою. Например, тур на выходные в Питер выиграть не удалось. Зато стал обладателем пары билетов на концерт Анны Асти. Тимофей знал всего одну песню исполнительницы, но само шоу впечатлило. Оказалось, что стоимость билетов на танцпол была в районе 150 рублей.

В числе призов – сертификат стоимостью 120 рублей в один из популярных квест-румов Минска. Развлечение длилось 60 минут, с собой можно было взять друзей. В самый удачный месяц получилось выиграть сертификатов, билетов и прочих мелочей примерно на 200 рублей.

Желание проверять свои знания переросло в командные испытания. Этим летом Тимофей стал постоянным участником групповых квизов. Один поход обходится в 12-15 рублей на человека, а призы за участие – символические. Из плюсов – сильные соперники. За плечами уже три игры, а чемпионства команда Тимофея пока не достигла. В копилке – 3-е место среди 17 команд, 9-е среди 23 команд и 2-е место из 10.

Сам себе квест

Еще одно испытание, но уже не на киношную тему, герой устроил себе сам. Спустя 15 лет после окончания школы он решил сдать ЦТ. В кругу Тимофея есть друзья, которые сдают ЦТ каждый год по различным предметам. Целью является именно проверка знаний, а не поступление. Опыт друга, который умудрился написать китайский язык на минимальный положительный балл, не имея особых знаний, вдохновил пройти и этот квест. Без подготовки и повторений по русскому языку удалось набрать 82 балла, по математике – 57. На два предмета у нашего героя ушло 8 рублей.

– Если вам интересно проверять свои знания, то иногда из этого можно извлечь приятную пользу. Или же просто хорошо провести время, – считает Тимофей.

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