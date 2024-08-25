В цеху Слуцкого комбината хлебопродуктов произошел пожар 25.08.2024, 11:14

Причина устанавливается.

В комбикормовом цеху на территории Слуцкого комбината хлебопродуктов произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС.

ЧП было обнаружено системой автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о чрезвычайных ситуациях «Молния» обнаружено 25 августа в 04:29. Произошло загорание гранул комбикорма в охладительной колонне на пятом этаже здания по улице Копыльской.

В результате была приостановлена работа участка производства предстартерных комбикормов. Технологический процесс предприятия не нарушен. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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