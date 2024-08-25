закрыть
25 августа 2024, воскресенье, 12:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский запустил самую жестокую кампанию против российских пропагандистов

5
  • Владимир Пастухов
  • 25.08.2024, 11:21
  • 10,446
Зеленский запустил самую жестокую кампанию против российских пропагандистов

Это стоит увидеть.

Ну прямо эпическая история на выходные. Но сначала небольшое лирическое отступление.

Моя мама до шести лет говорила только по-украински. После смерти своей мамы, то есть моей бабушки, в 1937 году она воспитывалась у прабабушки в Чернигове в чисто украинском окружении. Поэтому, когда дедушка перед войной вез ее в Киев, на каждое «Дывысь, стогы наче хатки стоять» он настойчиво повторял, что надо говорить: «Смотри, стога как домики стоят».

Папа у меня – породистый волжский русак, ярославский медведь. Когда они с мамой переехали из Ленинграда в Киев, он, естественно, не знал ни одного слова по-украински. Когда у нас в семье было грустно, кто-то болел или просто не было настроения, мы с мамой просили его (и просим до сих пор) произнести вслух слово «паляныця» по-украински.

Это всегда было и остается душераздирающим зрелищем, поднимающим нам с мамой настроение. Человек, не родившийся в Украине и не впитавший этот язык с детства, сделать это практически не может.

Так вот, Зеленский запустил самую, на мой взгляд, жестокую и провокационную кампанию против российских пропагандистов. Он объявил о том, что новый украинский «ракета-дрон» (что бы это ни значило) будет называться «Паляница» (в транскрипции что-то вроде «паляныця»).

Ради того, чтобы посмотреть, как дикторы российских госканалов будут корячиться, чтобы произнести это наименование, я готов заново, как генерал Чернота, на день на эти каналы подписаться, — чтобы послушать, получить удовольствие и снова отписаться.

А тем временем появились первые кадры с новой украинской дальнобойной ракетой-дроном «Паляница». Ждем новостных сообщений по росТВ.

Владимир Пастухов, «Телеграм»

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы стали злее и добрее
Мы стали злее и добрее Ирина Халип
Градус фарса
Градус фарса Станислав Кучер
Сильный удар по режиму Путина
Сильный удар по режиму Путина Аббас Галлямов
Курская аномалия
Курская аномалия Виталий Портников