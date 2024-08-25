Белорусские нотариусы начали работать по новым правилам 1 25.08.2024, 11:29

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Совершено первое нотариальное действие.

В Беларуси совершено первое нотариальное действие удаленно. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Беларусскую нотариальную палату (БНП).

Первым таким действием стала исполнительная надпись. Это основанное на законе предложение нотариуса о взыскании с должника в пользу кредитора (взыскателя) суммы задолженности. Оно было совершено 23 августа с использованием личного кабинета на электронном портале нотариата.

Напомним, обновленный закон о нотариате и нотариальной деятельности был принят 5 января 2024 года. Он вступил в силу с 11 июля.

Теперь нотариусы могут совершать некоторые действия удаленно, то есть без непосредственного личного обращения клиента. Это касается 11 нотариальных действий. Среди них:

выдача свидетельств о праве на наследство, о праве собственности на доли в имуществе, нажитом супругами в период брака, об удостоверении полномочий исполнителя завещания;

совершение исполнительных надписей;

свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой.

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