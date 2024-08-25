Россия ударила по гостинице в Краматорске: пострадали журналисты из Украины, США и Британии 2 25.08.2024, 12:07

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Еще один, вероятно, оказался под завалами.

Оккупационные войска России вечером 24 августа нанесли удар баллистикой по городу Краматорск на Донетчине. Целью вражеской ракеты стала гостиница: там пострадали двое журналистов-иностранцев.

Еще один, вероятно, оказался под завалами. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Все трое пострадавших – это журналисты, граждане Украины, США и Великобритании», – написал он.

В то же время Донецкая областная прокуратура проинформировала, что сейчас известно о двух потерпевших корреспондентах иностранного медиа, которым 38 и 40 лет. У них диагностированы минно-взрывная травма, ушиб головного мозга, перелом ноги, контузия и резаные раны тела.

«Пострадавшим предоставлена неотложная медицинская помощь. Еще один их коллега, вероятно, находится под завалами», – отметили в ведомстве.

По данным следствия, россияне ударили по жилому кварталу Краматорска около 22:35 в субботу, 24 августа, вероятно, ракетой «Искандер-М». Кроме отеля, в результате российских обстрелов повреждена также многоэтажка поблизости, другие жилые дома.

На месте работали представители органов власти, полиции и ГСЧС, там продолжался разбор завалов и спасательная операция. При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины.

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