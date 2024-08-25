Сигизмунд Корибутович: как наши предки управляли Чехией и помогали ей бороться за независимость 25.08.2024, 12:15

Внук Ольгерда был наместником Витовта в Чешском королевстве и вождем гуситов.

Сигизмунд Корибутович - сын князя новогрудского и лидского Корибута (по другим сведениям, Новгород-северского) и рязанской княгини Анастасии, внук Великого князя Литовского Ольгерда, родился в 1385-ом году. В 1404-ом году он был отправлен ко двору своего дяди короля польского Ягайло на воспитание, пишет vklby.com.

В 1410-ом году участвовал в Грюнвальдской битве, как вассал Ягайло, командовал своей хоругвью. Через четыре года во время войны Польши с Тевтонским орденом взял штурмом замок крестоносцев Прабут. Затем перешел на службу Великому князю Литовскому Витовту.

Весной 1422-го года, князь Витовт (на тот момент избранный королем Чехии) отправил туда Сигизмунда Корибутовича в качестве наместника в сопровождении пятитысячного литовского войска. На тот момент в Чехии шла так называемая Гуситская война. Чехи, сторонники реформатора католической веры Яна Гуса, вели войну с католиками разных стран, в том числе и германскими. Противостоять многочисленным регулярным крестовым походам было не просто.

Прибыв в Чехию, Сигизмунд Корибутович заставил императорские войска бежать в Венгрию. Затем, усилив свои войска добровольцами из чехов, он захватил штурмом замок Нэстов в Моравии, после чего разослал по всей Чехии письма о том, что он прибыл как наместник Витовта, чтобы управлять и оборонять Чехию от врагов. Вскоре наместничество было официально признано на сейме. После чего Сигизмунд Корибутович торжественно въехал в Прагу. Он распустил городскую раду и провел выборы новой. Своими успешными военными компаниями завоевал авторитет и симпатии у гуситов.

Во время осады императорского замка Карлштейн применил необычную биологическую атаку. С помощью катапульт неприступный замок был закидан фекалиями, которых было использовано более шестидесяти возов.

В Праге Сигизмунд осудил мятежников на смертную казнь, однако, когда приговоренные к смерти положили головы на плахи, он их помиловал.

После того как Витовт подписал соглашение с германским императором, Сигизмунд Корибутович, по требованию короля вынужден был покинуть Чехию. Однако в июне 1424 года по просьбе чешских послов, против воли великого князя, он вместе со своим полуторатысячным войском вернулся в Прагу. Там он принял присягу по гуситскому обряду на глазах у народа и был объявлен королем, но не короновался.

После возвращения Сигизмунд Корибутович разбил немецкие войска возле замка Эгрэ, тем самым отбив третий крестовый поход против гуситов. За этокатолическая церковь объявила его еретиком.

После смерти национального героя и полководца Чехии Яна Жижки, Сигизмунд возглавил двадцати пятитысячное войско гуситов, с которым, в битве возле города, который сегодня называется Усти-над-Лабем, разбил 75-ти тысячное императорское войско.

Несмотря на победы, Сигизмунд Корибутович искал пути завершения войны. С этой целью он написал тайное письмо Витовту, чтобы тот стал посредником в переговорах с Германией о мире. Вскоре, за тайную переписку с Витовтом, радикальным крылом гуситов Таборитами был обвинен в измене и заключен в замке Вальдштейн. Через четыре месяца его освободили и отвезли под стражей к польской границе. Но так просто сдаваться он не собирался и, собрав войска из своих гуситских сторонников, наемников и отряда Федора Острожского из ВКЛ, в апреле 1430 года он направился в Чехию. По прибытию занял город Гливице, который объявил своей резиденцией и на протяжении года воевал против германских войск.

В 1434-ом Сигизмунд Корибутович вернулся в Литву, чтобы возгласить войска князя Свидригайло, который начал войну за престол ВКЛ против Сигизмунда Кейстутовича. Во время решающей битвы под Вилькомиром был ранен в шею и голову, после чего захвачен в плен, где от полученных ран он и умер. На вопрос почему не спасался бегством после разгрома его войск ответил: «Гордость выше чем жизнь ставлю, позором бегства покрыться не хотел».

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