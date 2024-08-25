«Превышение климатической нормы будет на 5-7 градусов» 25.08.2024, 12:30

Белорусов предупредили о жаре на следующей неделе.

Синоптик Дмитрий Рябов в эфире телеканала ОНТ предупредил о жаре до +34 градусов на неделе с 26 августа по 1 сентября.

По словам синоптика, последние дни лета в стране сохранится теплая погода. Он уточнил, влияние на погоду окажут блокирующие антициклоны, а также теплые воздушные массы, которые не пустят в страну дождливые и ненастные циклоны. Что касается среднесуточной температуры воздуха, то она будет с превышением климатической нормы на 5 - 7 градусов.

Рябов сообщил, что в начале недели на погоду в Беларуси влияние будет оказывать антициклон с центром над Балтийским морем. Ожидается переменная облачность, без осадков. Утром возможен туман. Ветер будет северный, северо-восточный. В понедельник, 26 августа, в ночное время температура воздуха составит от +13 до +18 градусов. Днем будет от +27 до +33 градусов. Во вторник, 27 августа, в дневное время воздух прогреется от +28 до +34 градусов.

Синоптик отметил, что в середине недели влияние антициклона сохранится. Будет преобладать переменная облачность, без осадков. Ветер ожидается северо-восточный направлений. В ночные и утренние часы вероятен туман. В среду, 28 августа, ночью будет от +12 до +17 градусов. В дневные часы в Витебске температура воздуха составит +26 градусов. А в Гомеле градусники термометров поднимутся до +34 градусов.

Согласно предварительному прогнозу, в начале второй половины недели по-прежнему дождей не прогнозируется. В утренние часы возможен туман. В четверг, 29 августа, ночью температура воздуха составит от +12 до +17 градусов. Днем воздух прогреется от +27 по южной части и до +34 по юго-восточной. В пятницу, 30 августа, днем будет от +25 до +31 градуса.

Дмитрий Рябов рассказал, что на выходных, согласно предварительной информации, будет также без осадков. Ночью и утром вероятен туман. Ветер окажется восточный. В субботу, 31 августа, ночью будет от +13 до +17 градусов. Днем воздух прогреется от +26 до +32 градусов. В воскресенье, 1 сентября, в дневные часы температура воздуха составит от +23 до +29 градусов.

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